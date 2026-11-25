Польща поновила заклики до США розмістити американські війська на її території на постійній основі. Міністерство оборони Польщі також оголосило про плани заборонити польоти вздовж східного кордону країни.

Заяви пролунали після кількох нових інцидентів з порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та дронами. Під час одного з цих інцидентів НАТО надало дозвіл відкрити вогонь.

20 листопада у повітряний простір Польщі увійшли три російські крилаті ракети Х-101, які згодом упали на її території.

У відповідь сили НАТО підняли винищувачі та посилили протиповітряну оборону на східному фланзі, зокрема, направили до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Boeing E-3 Sentry.

Польські ЗМІ з посиланням на командувача Оперативного командування Збройних сил Польщі, генерала Іренеуша Новака, повідомляють, що шведський винищувач НАТО отримав дозвіл на відкриття вогню, щоб перехопити ракету, втім, пілот не зміг однозначно ідентифікувати об’єкт — ні візуально, ні за допомогою бортових оптико-електронних систем літака — через складні погодні умови. Тому під час цього інциденту зброя не застосовувалася.

Того ж дня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик відразу поінформував про цей інцидент із російськими ракетами представників Пентагону та Державного департаменту США.

Після цього інциденту 23 листопада тимчасовий повірений у справах Польщі у Вашингтоні Богдан Кліх обговорив цей випадок із представниками Ради нацбезпеки Білого дому.

"Учора я поінформував Раду національної безпеки США про порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами Х-101, а також вкотре обговорив питання постійного розміщення американських військ у Польщі", - написав він у мережі Х 24 листопада.

За повідомленням Польської агенції друку (Polska Agencja Prasowa - PAP), Кліх також надіслав особисті листи, в яких описав ці інциденти, 14 високопоставленим законодавцям у США, серед яких — очільники комітетів Сенату та Палати представників.

23 листопада речниця НАТО Еллісон Гарт у мережі Х повідомила, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі розглядає можливість розгортання додаткових сил і засобів, та продовжує оцінювати стан оборони та стримування НАТО в Польщі й інших регіонах.

У ніч з 23-го на 24-те листопада російський дрон увійшов у повітряний простір Польщі. Польські війська отримали дозвіл на його збиття. Втім після перетину кордону безпілотник розвернувся і полетів назад.

За даними Reuters, заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю радіостанції RMF FM заявив, що польський уряд вважає це порушення навмисним.

"Важко уявити, що це випадковість, тому ми припускаємо, що це був навмисний акт", — сказав урядовець.

Уряд США поки що публічно не коментував це питання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інциденти у Польщі "небезпечними" і сказав, що НАТО має варіанти реагування, частина яких може бути непублічною.

В інтерв’ю CNN, яке він дав Джиму Сьютто 24 листопада, Рютте сказав: "Звісно, у нас є варіанти реагування — не всі вони будуть очевидними, — але я також закликаю поглянути на ситуацію ширше: адже за цим стоїть Росія. Росія дещо дезорієнтована, оскільки війна в Україні йде для неї не надто успішно. На фронті вона не просувається; навпаки, Україна діє там досить успішно, ефективно завдає ударів углиб російської території — по об’єктах, що мають важливе значення для ведення війни загалом. ... Справи в Росії йдуть кепсько, і гадаю, розглядати ситуацію варто саме в цьому контексті".

За словами генсека НАТО, військове командування альянсу постійно переглядає оборонну позицію, зокрема і після небезпечного інциденту в Польщі.

23 листопада 2026 року на прохання Польщі відбулося позачергове засідання Північноатлантичної ради, присвячене порушенню повітряного простору Польщі російськими крилатими ракетами.

На цьому засіданні Варшава також запропонувала союзникам обговорити можливість перехоплювати російські ракети над Україною, якщо ті прямують до повітряного простору НАТО.

За повідомленнями медіа, дискусія на зустрічі послів Альянсу була попередньою: рішення не ухвалили. Польща також пропонувала посилити безпеку польської ділянки східного флангу НАТО, надіслати Росії чіткий політичний сигнал та розглянути надання ій додаткових військових засобів.

У вересні цього року президент США Дональд Трамп заявляв про значний прогрес у питанні створення американської військової бази у Польщі.

Польща не вперше пропонує розмістити на своїй території постійні американські війська. У червні цього року міністр оборони Польщі повідомив, що Варшава офіційно запропонувала США створити нову постійну військову базу.

У 2018 році президент Анджей Дуда публічно пропонував розмістити в Польщі постійну американську базу, яку пропонував назвати Fort Trump.

Наразі у Польщі розміщені американські військові. Новий заклик стосується постійного та масштабнішого розміщення військ і бази.