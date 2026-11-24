20 американських конгресменів від обох партій звернулись до президента США Дональда Трампа із закликом анулювати запрошення для російського лідера Путіна на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться у грудні в Маямі.

"Цим листом ми висловлюємо серйозну занепокоєність вашим запрошенням для Владіміра Путіна взяти участь у саміті в Маямі у грудні і закликаємо негайно анулювати це запрошення", - йдеться в листі від 19 листопада.

Законодавці вказали на те, що Росія розпочала "неспровоковане та невиправдане вторгнення до України", а також на повідомлення, що Росія буцімто надала Ірану супутникові знімки та відповідні розвіддані, "які могли допомогти Іранові завдавати ударів по силах США". Одна з таких атак, згідно з повідомленнями, призвела до поранень дванадцяти американських військових та зруйнувала американський літак.

Автори листа розкритикували домовленість США з Росією щодо дизелю. "Зараз не час вести економічну співпрацю або обговорення з Росією, крім як про завершення цієї несправедливої війни, під час саміту G20 чи деінде".

Путін ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у G20. Про це речник Кремля Пєсков сказав російським ЗМІ 24 листопада.

Минулого тижня в Китаї після зустрічі з Трампом Путін сказав, що розглядає можливість участі в засіданні G20, але має брати до уваги ситуацію в Росії.

На початку листопада цього року держсекретар США Марко Рубіо так відповів на питання ЗМІ щодо запрошення Путіна на зустріч G20 до Маямі: "Як досягти домовленостей між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися з обома сторонами? А як можна розмовляти з Росією та Україною, не взаємодіючи з ними?"



