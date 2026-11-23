Президент США Дональд Трамп готовий обговорити можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО і це є "ключовою умовою для досягнення тривалого миру", написав у мережі Х Джаред Кушнер 22 листопада.

Ця ідея стала предметом обговорення 23 листопада на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Берліні.

Генсек Альянсу Марк Рютте схвалив зусилля США із досягнення миру в Україні.

"Це титанічна праця, зараз європейці тісно консультуються зі США та Україною, і ми маємо єдину позицію. Водночас це також перевірка того, чи готовий Путін до конструктивного діалогу — і саме тоді ці питання можуть знову виникнути. Проте, зрештою, навіть якщо це питання знову постане, вирішувати, хто входить до НАТО, а хто ні, будуть виключно 32 країни-союзниці", - заявив Рютте.

Рютте заявив, що Україна має стати частиною НАТО і визначати кордони Альянсу: "НАТО вже багато років дотримується незмінної позиції: Україна має стати частиною Альянсу. Ця позиція залишається незмінною і сьогодні".

Заява Рютте прозвучала у відповідь на заклик президента Франції Еммануеля Макрона відновити питання вступу України до НАТО і на повідомлення про те, що Росія вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року.

У відеозверненні в Берліні президент України Володимир Зеленський запитав: "Чи не було б ефективніше просто прийняти Україну до НАТО?"

У соцмедійному коментарі до допису Кушнера, Зеленський додав: "Нам потрібні відповіді на кілька цілком конкретних запитань: які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме наші партнери робитимуть у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території?"

Кушнер у дописі наголошував на тому, що безпекові гарантії для України "не можна остаточно визначити в ізоляції від повоєнної безпекової архітектури Європи".

"Європейські безпекові інституції та угоди є важливим підґрунтям для цього. Наша мета – зміцнити їх, визначити, де наявні механізми не змогли запобігти цій війні, та розробити ефективніші механізми для зниження ризику майбутніх конфліктів", написав Кушнер.

Стаття 5 Північноатлантичного договору, зокрема вказує, що збройний напад на одну або кількох із членів Альянсу вважатиметься нападом на них усіх: відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Минулої п’ятниці під час прес-конференції президент Трамп, відповідаючи на питання про можливі гарантії для України за аналогом статті 5, сказав, що перед тим, як говорити про гарантії безпеки для України, "потрібно укласти угоду".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що будь-яка форма членства чи квазі-членства України в альянсі неприйнятна для Москви.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц нині заявив, що у 2008 році було помилкою не надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Він також підтримав ідею щодо надання Україні безпекових гарантій за зразком 5 статті Альянсу. Якби Україна стала членом НАТО, цій війні, ймовірно, можна було б запобігти, каже високопосадовець Німеччини.

Експерти у Вашингтоні про гарантії за статтею 5 НАТО для України

"Розпливчасте і вільне використання термінів", таких як 5 стаття НАТО, не допомагає просунутися вперед, переконаний колишній посол США в НАТО Даглас Лют.

Під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі Атлантична Рада 23 листопада Лют вказав на ключову відмінність вступу до НАТО і гарантій, подібних до тих, що надає договір НАТО.

Вагу Статті 5 НАТО надають "конкретні дії, що стоять за цими словами - це, зокрема, інтегрована командна структура, яка функціонує щодня; передові сили, розміщені поблизу потенційних зон конфлікту, які готові захищати та убезпечувати кожного союзника; регулярні військові навчання; стандартизація в межах НАТО", - каже експерт.

"За цими зобов'язаннями стоять десятиліття інвестицій, покликаних забезпечити їхню дієвість", - каже Лют.

"Гарантії подібні до НАТО чи гарантії за аналогією зі статтею п’ятою не матимуть такої ваги", - каже Лют.

"Росія прямо заперечувала необхідність окремих елементів, які надають таким гарантіям переконливості, наприклад, розміщення передових військових контингентів", - мовить експерт.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що ініціатива Кушнера "може бути спробою підштовхнути росіян у правильному напрямку, аби викрити їх як порушників зобов'язань, якими вони насправді є, якщо вони не рухатимуться в цьому напрямку".