Парламент Данії 19 листопада одноголосно схвалив безпекову угоду зі Сполученими Штатами та Гренландією. Це відкриває шлях до розширення військової присутності США на острові та знімає напруженість, що тривала кілька місяців через вимоги президента Дональда Трампа взяти цю територію під контроль.

Раніше цього місяця угоду також схвалив парламент Гренландії. Згідно з умовами домовленості, США створять дві нові військові бази та, можливо, розгорнуть систему протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome). Водночас угода підтверджує суверенітет Данії та право гренландців на самовизначення.

Державний секретар США Марко Рубіо привітав результати голосування, зазначивши, що ця угода "зробить усіх нас безпечнішими, сильнішими та захищенішими".

"Ця угода модернізує оборонне партнерство між США, Данією та Гренландією, а також зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів і наших союзників по НАТО, - написав Рубіо в соцмережі X у четвер. - Сподіваюся на подальшу співпрацю в майбутньому".

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також привітала ратифікацію угоди.

"Сьогодні важливий день, - написала Фредеріксен у Facebook. - Це був непростий процес".

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен висловив сподівання, що угода заспокоїть жителів острова після кількох місяців невизначеності.

"Ми пережили складний період, протягом якого багато людей тут, удома, хвилювалися за нашу країну та наше майбутнє, - сказав Нільсен. - Сподіваюся, що сьогоднішнє рішення допоможе повернути спокій і відчуття безпеки".

Міністр оборони Данії Єппе Бруус повідомив, що три сторони розпочнуть роботу над планами створення двох військових баз США, а також над законодавством, яке дозволить перевіряти іноземні інвестиції в Гренландію з міркувань національної безпеки.

"Очікую, що тепер США також нададуть більш конкретну інформацію щодо цілей та організації роботи на цих двох об’єктах", - зазначив Бруус у коментарі Reuters. У вересні Сполучені Штати, Данія та Гренландія підписали угоду.

Цьому передували місяці дипломатичної напруженості, спричиненої неодноразовими заявами президента Трампа про бажання придбати цей багатий на корисні копалини острів - причому він не виключав можливості застосування військового чи економічного тиску.

Угода набуде чинності після того, як Данія офіційно повідомить Вашингтон про завершення всіх необхідних процедур. Вона залишатиметься чинною навіть у тому випадку, якщо Гренландія згодом здобуде незалежність.

Гренландія - самоврядна данська територія з населенням близько 57 000 осіб, що займає стратегічно важливе положення між Північною Америкою та Європою.