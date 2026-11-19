Суд США висунув обвинувачення громадянину Росії Ігорю Дью. За версією слідства, він збирав інформацію про технологічну й оборонну компанію в Каліфорнії та її працівників, через її допомогу Україні.

У заяві Міністерства юстиції США мовиться, що Дью обвинувачують у змові з метою діяти як агент іноземного уряду, без повідомлення про це генерального прокурора, а також у переслідуванні людей в кількох американських штатах та в шахрайстві з документами, які засвідчують його особу.

Назву компанії Мінюст не розкриває, але видання Financial Times із посиланням на кількох людей, обізнаних із ситуацією, повідомляє, що мова йде про компанію Palantir.

Голос Америки звернувся до компанії Palantir за коментарем, але на момент написання статті не отримав відповіді.

За даними обвинувального акта й судових матеріалів, Дью незаконно в'їхав до США в червні 2026 року після того, як був завербований через Telegram.

З Росії через Стамбул він прибув до Мексики, де йому організували зустріч із особою, що допомогла йому перетнути кордон зі США.

Спільники, як стверджує слідство, доручили йому "на благо батьківщини" збирати інформацію про компанію, оскільки вона постачала Україні зброю, яку Росія використовує у війні.

Згідно з письмовими свідченнями, спільники доручили Дью відвідувати кав’ярню поблизу офісу компанії в Пало-Альто, виявляти її співробітників і фотографувати екрани їхніх ноутбуків, поки ті працювали. Він шукав домашні адреси співробітників, зокрема й місця проживання одного з керівників компанії.

Під час обшуку, за даними слідства, у підозрюваного вилучили близько 18 тисяч доларів готівкою, телефони, ноутбуки, мережеве обладнання, адреси працівників та записи про їх особисті дані.

"Агенти вилучили блокнот, у якому містилися 10 адрес, записаних від руки (багато з яких виявилися місцями проживання співробітників компанії), а також детальні досьє щонайменше на трьох працівників. Ці досьє містили особисті дані, імена членів їхніх сімей, відомості про освіту та трудову діяльність, а також оцінку сильних і слабких сторін цих осіб", - повідомили слідчі.

За даними ФБР, у Дью також виявили підроблені документи як громадянина США.

"Слідчі перехопили дві міжнародні посилки, що надійшли з-за кордону", у них виявили фальшиве посвідчення штату Каліфорнія, змінений паспорт громадянина США та картку соціального страхування на ім’я Г’ю Лендрі Джонс (Hugo Landry Johns).

"Паспорт був справжнім, виданим іншій особі в іншому регіоні США, проте в нього внесли зміни: вклеїли фотографію обвинуваченого та вписали вигадане ім’я", - мовиться у матеріалах.

Заступник директора відділу контррозвідки та шпигунства ФБР Роман Рожавський повідомив, що Ігоря Дью, ймовірно, "завербував, скеровував і фінансував російський уряд".

"Росія може покладатися на таємних агентів і злочинних посередників, намагаючись здобути перевагу у війні проти України, проте такі методи не звільняють ані їхній уряд, ані їх поплічників, від відповідальності перед законом", - сказав посадовець ФБР Рожавський.

В одному з епізодів, за версією обвинувачення, Ігор Дью переслідував працівницю на автомобілі впродовж майже 50 кілометрів — з офісу в Пало-Альто у напрямку Сан-Франциско.

Зі звіту Мінюсту: "Співробітниця намагалася відірватися від Дью: робила несподівані повороти, їхала другорядними дорогами та заїхала на парковку продуктового магазину. Дью продовжував агресивно переслідувати її — зокрема, виконував розвороти, заборонені ліві повороти та проїжджав на червоний сигнал світлофора, аби не втратити її з поля зору. Побоюючись за власну безпеку, жінка зателефонувала 911; їй порадили прямувати до відділку поліції Сан-Франциско. Дью припинив переслідування після того, як жінка зв’язалася з поліцейським".

"Ми не потерпимо жодних спроб — з боку іноземних урядів чи інших суб’єктів — перетворити Кремнієву долину на базу для іноземних розвідувальних операцій", - заявив прокурор США у Північному окрузі Каліфорнії Крейг Г. Міссакіан.

Дью вперше постав перед судом 2-го листопада, і відтоді перебуває під вартою. Наступне засідання у федеральному суді призначене на 24 листопада 2026 року.

У разі визнання винним Дью загрожують такі максимальні покарання:

За змову з метою діяти як агент іноземного уряду та за переслідування — до 5 років ув’язнення, штраф 250 000 доларів, три роки перебування під наглядом після звільнення.

За діяльність як агента іноземного уряду — до 10 років ув’язнення, штраф 250 000 доларів США та три роки під наглядом.

За шахрайство з документами — до одного року ув’язнення, штраф 100 000 доларів США та один рік під наглядом.

Усі обвинувачення - це версія слідства. Підсудний вважається невинуватим, доки його провину не доведуть у суді.