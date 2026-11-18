Цього навчального року Університет Нью-Йорка (NYU) започаткував програму українських студій.

Загалом подібні програми мають близько 15 університетів США, зокрема, такі престижні навчальні заклади, як Гарвард, Йель, Нотр-Дам та Джорджтаун.

Відтепер і Нью-Йоркський університет, в якому навчаються близько 60 000 студентів, бере участь у Глобальній коаліції українознавчих студій – академічній мережі, заснованій першою леді України Оленою Зеленською у 2024 році. Новий напрям передбачає академічні програми, сертифікацію, серію вебінарів та інших заходів.

Ідея українських студій у Нью-Йоркському університеті виникла ще у 1950-х роках. “Тоді студенти звернулися до NYU з вимогою вивчати українську мову, але, на жаль, тоді це не було імплементовано. І вже у 21-му сторіччі українська мова з'явилася як дисципліна в NYU”, – розповідає Голосу Америки Анастасія Власенко, керівниця програми українських студій у NYU.

Нині основними лобістами українських студій також виступили студенти. “У нас є дуже велика українська асоціація студентів, які регулярно збираються, мають власні заходи, соціалізуються. І саме вони написали найбільшу кількість листів на адресу адміністрації університету для того, щоб українські студії були”, – каже Власенко, яка є випускницею Києво-Могилянської академії і має досвід викладання в Університеті штату Флорида та Колумбійському університеті, а також дослідницької роботи у Гарварді.

У NYU Анастасія Власенко викладає новий курс “Врядування та політика України”, який цього семестру обрали 34 студенти. “Це курс про українські політичні інститути, українську політичну культуру, вибори, – каже професорка. – Це курс, зрештою, про взаємозв'язок громадянського суспільства України і великої політики. Тому ми покриваємо цю величезну частину української історії, яка відома своїми демократичними рухами”.

Саме акцент на соціальних науках – економіці, політології, соціології – відрізняє українські студії у NYU від інших подібних програм. Багато спеціальних лекцій і подій в рамках курсу присвячені війні і її наслідкам: дезінформації, економічному виживанню, захисту прав людини та суспільним настроям. “Це також політична ситуація в Україні, протести, корупція чи антикорупція, різноманітні скандали, через які українське політичне життя проходить постійно. І ми цьому всьому приділяємо дуже багато уваги”, – зауважує Власенко.

Деякі зі студентів зізнаються, що до навчання мало знали про Україну. “Україна привернула мою увагу особливо через війну, яка там триває. Я багато бачив новин про цю війну, але насправді мало про неї знаю. Тому я й обрав цей курс — просто для того, щоб більше дізнатися про Україну”, – розповідає Райхан Алам, студент NYU, який додає, що найбільше його цікавить культура.

Аттікус Самбар Ланда вивчає у NYU економіку, і його особливо цікавить перехід від комунізму до капіталістичного суспільства. Україна, на його думку, є гарною ілюстрацією таких процесів. “Я вважаю, що процес трансформації України розповідає дуже цікаву історію. Сьогодні ми, зокрема, говорили про корупцію. Мене особливо захоплює процес переходу державних підприємств у приватну власність, а також те, як ця трансформація вплинула на звичайних людей і на формування олігархії”, – каже студент.

Є серед студентів і такі, що народилися в Україні, і прагнуть знати більше про свою Батьківщину. “Це перший, семестр, коли NYU презентує цей саме клас, що дає дуже круту змогу вивчити трошки більше про Україну в контексті Америки і міжнародної політики”, – каже Дарія Калініченко, студентка NYU, яка вивчає права людини і дипломатію. Анна Іваненко також радіє можливості вивчати українську політику, хоч вона є студенткою бізнес-школи Стерна. “Я не думала брати щось пов'язане з політикою, але коли побачила, що в цьому семестрі є саме українська політика, як elective (виборний курс), то вирішила що взяти щось пов'язане з Україною, було б класно”, - каже вона.

Знання, отримані під час навчання, можуть знадобитися студентам після того, як війна закінчиться, і в Україні з’являться нові можливості, сподіваються в університеті. “Реконструкція в Україні буде інвестиційною можливістю для американського великого бізнесу і американської великої політики. І дати їм цю експертизу і цю перспективу може, в тому числі, і Нью-Йоркський університет, в якому це все є. У нас є бізнес-школа, у нас є школа інженерії, у нас є Arts and Sciences, до яких я належу. Тому ми сподіваємося бути корисними”, – каже Анастасія Власенко.

Студенти розповідають про бажання глибше зануритись в українську культуру, зокрема під час екскурсії до Українського села, району Мангеттену, розташованого біля університету, де можна відвідати український музей, церкви, ресторани та багато українських громадських організацій.