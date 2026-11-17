Поки американці обирали представників до Конгресу та місцевої влади, українська громада Пенсильванії робила ще один вибір – найсмачнішого борщу. У десятому змаганні борщів в Дженкінтауні під Філадельфією змагалися десять учасників – здебільшого переможців попередніх змагань.