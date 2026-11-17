Вторговані кошти пішли на допомогу українським та американським ветеранам. Як пройшла битва за борщ та хто переміг – дивіться в сюжеті Тетяни Ворожко та Мігеля Амайї.
Змагання борщів: українці Пенсильванії обирали найкращий борщ
Поки американці обирали представників до Конгресу та місцевої влади, українська громада Пенсильванії робила ще один вибір – найсмачнішого борщу. У десятому змаганні борщів в Дженкінтауні під Філадельфією змагалися десять учасників – здебільшого переможців попередніх змагань.
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