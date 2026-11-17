Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран "заплатить таку ціну, якої ще не платила жодна країна", якщо здійснить напад на Вашингтон. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Тегеран розробляє плани підірвати так звану "брудну бомбу" в американській столиці.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно, оскільки вони, як виявляється, божевільні, - сказав Трамп журналістам у Манілі, додавши, - ми вивчаємо цю інформацію". На запитання, чи є напад неминучим, він відповів: "Сподіваюся, що ні".

Телеканал CNN у понеділок повідомив із посиланням на сімох неназваних американських посадовців, що, за даними розвідки США, Іран розробляє плани атакувати високопосадовців американської адміністрації за допомогою брудної бомби або хімічної зброї.

За словами неназваних посадовців, ці плани відкривають для Ірану варіанти дій, але не свідчать про неминучість нападу. Вони також зазначили, що невідомо, чи має Іран необхідних людей для здійснення такої атаки.

Голос Америки не зміг незалежно підтвердити цю інформацію.

Представник Білого дому повідомив CNN, що Сполучені Штати "відстежують усі потенційні загрози, однак наразі немає жодних достовірних загроз для території країни".

Брудна бомба з допомогою звичайної вибухівки поширює радіоактивні матеріали. На відміну від ядерної зброї, вона не спричиняє ядерного вибуху.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї назвав це повідомлення "сфабрикованим медійним наративом".

Він також звинуватив Сполучені Штати у "створенні та поширенні безпідставних звинувачень" з метою "підготувати медійне підґрунтя" для подальших атак на Іран.

Атаки Ірану на Бахрейн

Американські військові повідомили, що іранські безпілотники, запущені у напрямку Бахрейну у вівторок, перехоплено. Це вже третя подібна атака, здійснена Іраном проти Бахрейну з минулої п'ятниці. Військові Бахрейну назвали ці дії "підступними повітряними атаками Ірану".

Центральне командування США, відоме як CENTCOM, назвало "неправдивими" твердження Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) про те, що безпілотники влучили в радіолокаційний об'єкт.

"Кілька іранських ударних одноразових безпілотників, запущених сьогодні КВІР у напрямку Бахрейну, перехоплено. Американське обладнання не зазнало пошкоджень, а серед американського персоналу немає постраждалих, — повідомив CENTCOM у дописі в соціальній мережі X. — CENTCOM та сили країн-партнерів залишаються в стані підвищеної бойової готовності".

У заяві військових Бахрейну йдеться, що системи протиповітряної оборони країни виявили та знищили іранські повітряні цілі ще до того, як ті змогли досягти своїх цілей.

Країна також повідомила про перехоплення іранських повітряних атак у понеділок і минулу п'ятницю.

У понеділок CENTCOM підтвердило прибуття на Близький Схід третього авіаносця — USS Theodore Roosevelt. Це відбувається на тлі того, як американські військові забезпечують морську блокаду іранських портів і нафтових терміналів.

Без "вічної війни"

У четвер президент Трамп заявив, що наразі Сполученим Штатам не потрібна угода з Іраном, і зазначив, що американські військові зберігатимуть нинішній стан справ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок заявив, що Трамп не дозволить конфлікту з Іраном тривати безкінечно.

"Яке б рішення зрештою не ухвалив президент, завжди будуть люди, які вимагатимуть більшого і хотітимуть, щоб війна тривала безкінечно", — сказав Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Він не дозволить перетворити це на вічну війну… Ми не допустимо, щоб це стало зобов'язанням на 10 чи 15 років або, відверто кажучи, навіть на два роки".