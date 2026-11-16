Генсек ООН: якщо США, Росія та Китай візьмуть на себе зобов’язання щодо програми денуклеаризації, це стане великим досягненням

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав намір президента США Дональда Трампа використати тристоронній саміт із лідерами Китаю та Росії, який відбудеться цього тижня, для просування денуклеаризації трьох світових держав.

Відповідаючи на запитання кореспондента Голосу Америки Майкла Ліпіна під час пресконференції в Манілі в понеділок, Гутерріш прокоментував плани Трампа провести саміт з головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Росії Путіним 19 листопада в Китаї. Гутерріш заявив: "Якщо вони справді візьмуть на себе зобов’язання щодо реальної денуклеаризації, це стане величезним досягненням для всього світу".

Гутерріш поспілкувався з журналістами після зустрічі з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) під час їхнього щорічного саміту, який цього року приймають Філіппіни.

Помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Уельс повідомила журналістам у п’ятницю, що після зустрічі з лідерами АСЕАН у Манілі у вівторок і середу Трамп вирушить до Шеньчженя, де проведе низку зустрічей, кульмінацією яких стане американо-китайсько-російський саміт у четвер.

Коментуючи порядок денний тристоронньої зустрічі, Уельс заявила, що Трамп чітко дав зрозуміти: "Серед інших тем він обговорить скорочення ядерних озброєнь у світі, поширення яких, на його думку, становить велику небезпеку". Вона додала, що Трамп не планує піднімати питання російської війни в Україні, але обговорить війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Останній договір, який обмежував ядерні арсенали США та Росії — двох найбільших ядерних держав світу, — втратив чинність у лютому.

Відомий як Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START), він був підписаний обома сторонами у 2010 році та набув чинності у 2011 році. Документ встановлював обмеження на кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок і засобів їх доставки, а також передбачав проведення взаємних інспекцій на місцях.

Тогочасний президент США Джо Байден і Путін продовжили дію New START у 2021 році на максимально можливий п’ятирічний термін, однак у лютому обидві сторони дозволили договору втратити чинність. Москва призупинила свою участь у New START і припинила інспекції у 2023 році на знак протесту проти допомоги США Україні в її обороні від російської агресії.

Минулого місяця Трамп заявив журналістам, що хоче, аби Росія та Китай приєдналися до США в переговорах щодо нових обмежень їхніх ядерних арсеналів. Він зазначив, що ядерний арсенал Росії є другим за величиною у світі після американського, тоді як Китай посідає третє місце, але, за його словами, "наздоганяє".

У лютому речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що саме США мають працювати з Росією над пошуком рішення у зв’язку із завершенням дії New START. Він зазначив, що Пекін "на цей час" не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння, оскільки китайський ядерний арсенал "аж ніяк не перебуває на тому самому рівні", що й арсенали США та Росії.

Минулого місяця речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва поважає позицію Китаю. За його словами, обговорення денуклеаризації у тристоронньому форматі є "малоймовірним".

Відповідаючи на ще одне запитання журналіста в Манілі, Гутерріш заявив, що якщо за підсумками саміту США, Китаю та Росії буде започатковано програму денуклеаризації, Організація Об’єднаних Націй "готова повною мірою долучитися до цього процесу та зробити свій внесок у його успішну реалізацію".

Водночас він додав: "Однак поки що немає гарантій, що нам вдасться цього досягти".