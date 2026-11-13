Ель-Ніньйо може посилити ріст цін на харчі - ООН закликає діяти на випередження

Масштабні збитки внаслідок погодних аномалій, до яких може призвести природне явище Ель-Ніньйо, коштуватимуть урядам країн 73 мільярди доларів.

Про це заявив керівник Програми розвитку ООН (ПРООН) Александр Де Кроо в інтерв'ю агенству AFP 13 листопада на кліматичній конференції COP31 у турецькій Анталії.

Однак, за його словами, "якщо діяти зараз, потреби у фінансуванні заходів для пом'якшення впливу Ель-Ніньйо становитимуть 36 мільярдів доларів", тобто вдвічі будуть нижчими.

Ель-Ніньйо - це природне кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод у Тихому океані. Зазвичай сильні вітри женуть теплу океанічну воду від Південної Америки в бік Азії. Під час явища Ель-Ніньйо ці вітри слабшають, тому тепла вода поширюється назад - у напрямку Південної Америки. Ця тепла вода в океані сприяє утворенню більшої кількості хмар і дощів у деяких регіонах, що призводить до аномальних погодних умов.

"Ось у чому вибір: чи хочемо ми діяти на випередження і допомагати людям, чи будемо чекати й пожинати наслідки?" - заявив очільник Програми розвитку ООН.

Відмова від превентивних заходів є найдорожчою кліматичною політикою, наголосив Де Кроо.

Він закликав уряди, міжнародні фінансові установи та Міжнародний валютний фонд забезпечити фінансування країн, що розвиваються і є найбільш вразливими до наслідків Ель-Ніньйо.

За словами Де Кроо, ПРООН зараз працює із 47 країнами, допомагаючи створювати умови для залучення інвестицій. Такі інвестиції, каже посадовець ООН, допоможуть захистити життя людей, сільськогосподарські врожаї та інфраструктуру, а також заощадити кошти в довгостроковій перспективі, наголосив Де Кроо.

Ризики для врожаю

За прогнозом американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) від 12 листопада, сильний або дуже сильний Ель-Ніньйо, ймовірно, зберігатиметься до січня–березня 2027 року.

Наслідки цього явища вже враховують у прогнозах світових продовольчих ринків.

За оцінками Світового банку, світові ціни на продовольчі товари можуть зрости приблизно на 10% у 2026 році та ще на 7% у 2027-му.

Серед чинників ризику - не лише погодні аномалії внаслідок Ель-Ніньйо, але й перебої з постачанням зерна через війну в Україні та високі ціни на енергоносії й добрива.

"Ринки сировинних товарів одночасно зазнають кількох серйозних потрясінь", - заявив заступник головного економіста Світового банку Айхан Косе у звіті Світового банку.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Ель-Ніньйо може призвести до зростання світових цін на продовольство та аграрну продукцію.

Українське сільське господарство також може відчути вплив цього явища. За оцінками метеорологічних експертів, Ель-Ніньйо здатне спричинити температурні аномалії, нерівномірний розподіл опадів та різкі зміни погоди в Україні. Водночас конкретні наслідки для врожаю залежатимуть від регіону та фактичних погодних умов.