Світові ціни на продовольство та енергоносії зростатимуть: чого чекати Україні

Світові ціни на сировинні товари до кінця 2026 року зростуть на 23% порівняно з цінами попереднього року, а вартість енергоносіїв за цей рік сягне найвищого рівня за чотири роки.

Про це мовиться у звіті Світового банку, що був оприлюднений 28 жовтня.

Серед причин зростання цін називають війну проти Ірану, перебої в торгівлі, а також воєнні конфлікти, що впливають на постачання продовольства.

Додатковим чинником ризику підвищення цін аналітики також вважають природне явище Ель-Ніньйо, яке може спричинити екстремальні погодні умови в різних регіонах світу.

За оцінками деяких метеоекспертів, це явище, яке очікують з грудня до лютого, може навіть торкнутися сільського господарства України тим, що може викликати температурні аномалії, нерівномірні опади та різкі зміни погоди.

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод у Тихому океані. Зазвичай сильні вітри женуть теплу океанічну воду від Південної Америки в бік Азії. Під час явища Ель-Ніньйо ці вітри слабшають, тому тепла вода поширюється назад — у напрямку Південної Америки. Ця тепла вода в океані сприяє утворенню більшої кількості хмар і дощів у деяких регіонах.

"Ринки сировинних товарів одночасно зазнають кількох серйозних потрясінь", — заявив заступник головного економіста Світового банку Айхан Косе.

"Зростання витрат на енергію та перебої в торгівлі призводять до підвищення цін на широкий спектр товарів, - аналізує представник Світового банку, - це створює загрозу посилення інфляції, погіршення продовольчої безпеки та сповільнення економічного зростання".

Продовольство дорожчатиме

За прогнозом Світового банку, ціни на харчі у світі за 2026 рік будуть на 10% вищі за попередній рік, а у 2027-му зростуть ще на 7%.

Серед причин — перебої в постачанні зерна через воєнні конфлікти, високі ціни на пальне та добрива, а також очікувані наслідки Ель-Ніньйо.

У звіті попереджають про продовольчу кризу у світі, якщо Ель-Ніньйо буде особливо потужним, якщо Росія посилить атаки на перевезення зерна Чорним морем, і якщо спостерігатимуться нові стрибки цін на енергоносії через війну проти Ірану.

Енергоносії дорожчають через війни

Світовий банк прогнозує, що до кінця 2026 року ціни на енергоносії будуть на 32% вищими за попередній рік, а у 2027-му темпи їхнього зростання сповільняться.

Аналітики формували цей прогноз, базуючись на умовах, що війна Росії проти України, та воєнний конфлікт в Ірані не загострюватимуться.

"Пріоритетом має бути захист найбідніших людей і підтримка країн із низьким рівнем доходів, які вже потерпають від значного боргового тягаря", — зазначив заступник головного економіста Світового банку Айхан Косе.

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