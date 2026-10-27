В Білому домі прокоментували розмову Стубба та Стьоре з Зеленським і Путіним

Лідери Фінляндії та Норвегії поговорили з президентом України Володимиром Зеленським, а також з президентом Росії Путіним. Раніше цього місяця президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Гар Стьоре в Осло провели перемовини з українською стороною та американським спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером щодо мирного процесу в Україні.

Після перемовин в Осло Віткофф та Кушнер провели перемовини в Москві, в результаті яких було досягнуто попередньої домовленості про проведення тристоронньої зустрічі на технічному рівні.

В Україні привітали телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії 27 жовтня. Розмову з Путіним було скоординовано з Києвом, запевнив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Заява Кремля про розмову з Стуббом та Стьоре містив звинувачення НАТО та ЄС у "конфронтаційній політиці", що затягує протистояння.



Посадовець Білого дому на запит Української служби Голосу Америки прокоментувати розмову лідерів Норвегії та Фінляндії з Зеленським та Путіним. Він заявив, що президент США Дональд Трамп "та його команда продовжують бути відданими тому, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у завершенні війни між Росією та Україною, а також залишається оптимістичним, що зрештою мирну домовленість буде досягнуто".

У Білому домі запевнили, що "США продовжують відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами і працюючи щодо завершення війни". Американський посадовець висловив переконання в тому, що Сполучені Штати - це "єдина країна у світі, яка може відіграти таку роль".



