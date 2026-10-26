Зеленський: тристоронні переговори України, США та Росії можуть відбутися у листопаді

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тристоронні переговори України, США та Росії можуть відбутися у листопаді з метою відновлення мирного процесу.

"Ми готові говорити. Якщо це територіальне питання, його потрібно обговорювати на рівні лідерів. Інші питання належать до компетенції технічних груп. Усе це можна обговорити в листопаді", – сказав Зеленський в інтерв’ю українському каналу ТСН.

Президент США Дональд Трамп у неділю, 25 жовтня, також підтвердив, що тристоронні переговори можуть відбутися "досить швидко".

"Ми плануємо провести, досить швидко. Думаю, вони обоє хочуть укласти угоду", - сказав президент Трамп, відповідають на питання, чи США братимуть участь у тристоронніх перегвоорах і коли вони відбудуться.

Зеленський в інтерв'ю українському телебаченню сказав, що Київ готовий до переговорів на технічному рівні й очікує від них конкретного результату.

Серед можливих тем обговорення він назвав припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, домовленості щодо Чорного моря та експорт зерна, а також обмін усіх військовополонених.

Зеленський також заявив, що зустріч на рівні лідерів могла б стати наступним кроком після технічних: "Зустріч на рівні лідерів — це шанс досягти чогось конкретного за підсумками нашого тристороннього формату".

За словами українського президента, "обмеження для ЗСУ та нейтралітет України — це питання, що не підлягають обговоренню". "Територіальне питання — це "червона лінія", яку можна обговорювати лише на рівні лідерів", - додав Зеленський.

Радник президента Росії з міжнародних питань Юрій Ушаков раніше заявляв, що Володимир Путін "у принципі" погодився відновити переговори після 10 листопада.

Речник Кремля Пєсков припускав, що наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися в Абу-Дабі, Саудівська Аравія, приблизно в середині листопада. Серед можливих місць зустрічі також називали Швейцарію.

Як повідомляв Голос Америки, раніше Зеленський повідомив, що узгодив тристоронню зустріч між Україною, США та Росією із спецпосланцями США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером:

"Ми погодились провести тристоронню зустріч між Україною, США та Росією на рівні команд, і ми сподіваємось, що вона відбудеться. План полягає у тому, щоб зустрітись у першій половині листопада, якомога швидше, звісно, але ми готові зустрітись у будь-який день, хоч завтра. Але це залежить від росіян", - казав Зеленський.

Речниця Єврокомісії Аріанна Подеста заявляла, що присутність європейців також очікується на цих зустрічах.

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