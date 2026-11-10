Україна закликала США пришвидшити постачання перехоплювачів для ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що під час розмови із державним секретарем Марко Рубіо закликав США прискорити постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО на тлі посилення атак Росії на українську енергетику та міста.

"Я порушив питання про те, як можна прискорити певні поставки, як знайти спосіб, можливо, отримати частину допомоги раніше запланованого терміну, а також як забезпечити додаткові обсяги", - зазначив Сибіга.

Американський та український дипломати говорили 10 листопада на полях зустрічей голів МЗС країн "Групи семи" у Парижі. У коментарі Reuters після переговорів із Рубіо Сибіга зазначив, що наполягав на тому, аби Вашингтон продовжував тиснути на Москву попри те, що в Абу-Дабі нині почались перемовини між Україною і Росією за посередництва США.

"Ми повинні працювати на мирному треку, але паралельно - продовжувати тиск на Росію", - сказав він в інтерв'ю і додав, що Україна отримує розвіддані від США та військову допомогу в межах програми PURL.

Російська війна в Україні

Рубіо в мережі Х назвав зустріч із Сибігою продуктивною. "Ми обговорили поточні переговори щодо припинення російсько-української війни, енергетичну стійкість та оборонну співпрацю. Сполучені Штати залишаються зосередженими на досягненні міцного й тривалого миру", - зазначено у дописі.

Після зустрічі G7 Рубіо сказав, що переговори були зосереджені насамперед на Близькому Сході та Україні. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, Рубіо обговорив із колегами G7 тристоронні переговори між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі і додав, що попереду ще "багато роботи" для завершення російської війни в Україні.

У Міністерстві закордонних справ Франції зазначили, що обговорення у Парижі також стосувалися протидії російському "тіньовому флоту"- суднам, які використовуються для обходу санкцій.

Протистояння з Іраном

Щодо Ірану, Рубіо зазначив, що дипломати обговорювали, зокрема, ситуацію в Ормузькій протоці - ключовому морському шляху для перевезення нафти та інших товарів. Починаючи з лютого, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, судна в цій акваторії неодноразово зазнавали атак з боку іранських сил.

За словами Рубіо, блокування Сполученими Штатами іранських перевезень через протоку, а також запроваджені ними економічні санкції, завдають "нищівного удару" по економіці Ірану. Він додав, що економічний тиск на Іран посилюватиметься, і завдяки цьому Сполученим Штатам наразі немає потреби вдаватися до масштабних військових дій.

"Їм потрібні кошти на ядерну програму. Їм потрібні гроші для фінансування тероризму, - заявив Рубіо. - Усе, що вони роблять у світі - чи то підтримка ХАМАС, "Хезболли" та шиїтських ополчень, чи то спроби вбивати людей у різних куточках планети, кібероперації або ядерна програма - усе це потребує грошей. Що менше коштів вони мають у своєму розпорядженні, то менше ресурсів можуть спрямувати на фінансування своєї згубної та злочинної діяльності".

До складу "Групи семи" (G7) входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати. На переговори в Парижі також були запрошені, окрім міністра Сибіги, представники Саудівської Аравії, Єгипту, Південної Кореї та Бразилії.