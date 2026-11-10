Данія надає Україні військову допомогу на $720 млн. Зустріч Зеленського з лідерами північних країн Європи

10 листопада у Данії пройшли безпекові переговори за участі президента України Володимира Зеленського та лідерів північних країн Європи.

Копенгаген цього дня оголосив про надання Україні військової допомоги на 4,8 мільярда данських крон (близько 720 мільйонів доларів). Ще 150 мільйонів крон (майже 7 млн дол) спрямують на підтримку енергетичного сектору України.

"Майже через п'ять років після початку повномасштабного вторгнення дощ російських бомб і далі спрямований на цивільних людей, гуманітарні центри, об'єкти водопостачання та опалення. Саме тому ми маємо залишатися непохитними", - заявила прем'єрка Фредеріксен 10 листопада.

Перед візитом президента України Метте Фредеріксен у мережі Х написала, що міжнародні партнери "мають забезпечити Україні максимально сильну позицію".

"Україна прагне миру, проте Росія обирає ескалацію та продовжує жорстокі напади на цивільне населення. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона могла продовжувати захищати свою країну та свободу Європи", - сказала прем'єрка Данії.

Зустріч відбулася в час, коли в Абу-Дабі (ОАЕ) проходила тристороння зустріч України, Росії та США щодо припинення вогню.

"Це особливий момент, зараз в Абу-Дабі тривають переговори", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в Копенгагенському університеті.

Зеленський прозвітував, що отримав доповідь від своєї команди про перший день прямих переговорів із Росією за посередництва США. Сторони обговорювали гуманітарні питання та гарантії безпеки.

"Один із пріоритетів - гуманітарне питання, як повернути наших людей", - сказав Зеленський. Він уточнив, що йдеться як про цивільних, зокрема дітей, яких вивезли до Росії, так і про військовополонених.

Анонсуючи розмову зі студентами, Зеленський у мережі Х сказав: "Українці в десятки разів сильніші за росіян, але без підтримки нам було б надзвичайно важко захищати свою країну, яка в десятки разів менша за Росію. Захищаючи себе, ми захищаємо всю Європу. І робити це було б украй складно без таких сильних партнерів, як Данія".

Після виступу перед студентами у Зеленського та Фредеріксен запланована зустріч з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Північні країни Європи є одними з ключових партнерів України. Наприкінці жовтня у норвезькій столиці Осло Володимир Зеленський зустрічався зі спецпосланцями США.

Після цієї зустрічі прем'єри Норвегії та Фінляндії Йонас Гар Стьоре та Александр Стубб провели 90-хвилинну телефонну розмову з президентом Росії Путіним.

Стубб тоді назвав розмову з Путіним "відвертою та змістовною".

Як повідомляє AFP, у Копенгагені 10 листопада посилені заходи безпеки, у місті помітна велика кількість поліції, а над містом кружляють гелікоптери, повідомив кореспондент AFP.

Міська поліція також оголосила про посилення безпеки на найближчі дні. Зокрема, до 12 листопада в столиці Данії заборонили використання дронів.