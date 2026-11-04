На зустріч із Меланією Трамп їдуть Арахамія та Лубінець від України, Лантратова і Дмитрієв від Росії

На зустрічі із першою леді Меланією Трамп у Білому домі Україну представлятимуть голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Лубінець повідомив у мережі Facebook, що вирушив до Вашингтона.

Росію представлятимуть очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та уповноважена з прав людини Яна Лантратова, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ми сподіваємося, там буде Кирило Дмитрієв. Але головною там буде, наскільки я розумію, Яна Лантратова, якщо вона встигне дістатися, – сказав Пєсков і додав, що не всі члени її команди зараз мають візи. - Це завжди зараз проблематично. Якщо логістика вся, що називається, "зростеться", то будуть Яна Лантратова і Кирило Дмитрієв".

Як повідомляв Голос Америки, 5 листопада Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України і виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках.

4 листопада офіс президента України Володимира Зеленського повідомив про нагородження Меланії Трамп орденом княгині Ольги І ступеня.

Під час шестиденної гуманітарної операції, яку ініціювала Меланія Трамп, із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині евакуювали майже 800 людей. Омбудсмени Лубінець і Лантратова координували операцію.

Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, після цього російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За попередніми оцінками місцевої влади, в Олешках залишаються понад тисяча цивільних.