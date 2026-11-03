У Держдепі роз'яснили використання коштів за програмою INCLE для допомоги Україні

Державний департамент США продовжує надавати Україні цільову допомогу, не пов'язану зі сферою безпеки - від відновлення енергетичної інфраструктури до гуманітарної допомоги та розмінування. Це, зокрема, передбачає подальше використання коштів за програмою INCLE, виділених для України.

Так у коментарі для Голосу Америки у Держдепі відповіли на прохання роз'яснити позицію відомства щодо заклику групи сенаторів виділити Україні кошти за програмою Міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INCLE), передбачені в бюджеті на 2026 фінансовий рік для Європи та Євразії.

Також сенаторка-демократка Джин Шагін та сенатор-республіканець Том Тілліс у листі закликали державного секретаря США Марко Рубіо пояснити, чому Держдепартамент США перенаправив усі 50 мільйонів доларів, передбачених для України в межах програми INCLE на 2025 фінансовий рік, на потреби країн Західної півкулі. Сенатори назвали це рішення таким, що не має належного обґрунтування.

У Держдепі пояснили: "Після років нехтування цим напрямком президент Трамп і його адміністрація відновлюють американське домінування в Західній півкулі і ставлять у пріоритет ресурси безпекової допомоги для протидії і подолання впливу наших конкурентів, зміцнення стратегічних партнерств, а також на придушення діяльності наркотерористичних угруповань і картелів".

"Державний департамент розподілив усі кошти за програмою INCLE на 2025 фінансовий рік відповідно до вимог щодо повідомлення Конгресу. Зараз триває обговорення політики щодо використання коштів за програмою INCLE на 2026 фінансовий рік у глобальному масштабі", - повідомили у відомстві.

У 2026 році Конгрес передбачив 80 мільйонів доларів на фінансування програми INCLE для регіону Європи та Євразії, а у 2024 фінансовому році законодавці передбачили 300 мільйонів доларів спеціально для України та країн, постраждалих від повномасштабного російського вторгнення.

Наприкінці вересня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа переспрямувала виділені для Європи 52 мільйони доларів до країн Південної Америки, відповідно до іншої програми "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing - FMF).

Ці кошти були призначені, серед іншого, для Словаччини та Північної Македонії у рамках програм, пов'язаних з війною Росії проти України. Програма, зокрема, мала на меті дозволити цим країнам закуповувати американську військову техніку, одночасно передаючи Україні свої старі запаси озброєння радянських часів. Натомість адміністрація президента Дональда Трампа спрямувала ці кошти Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії.

Над матеріалом працювали Марія Прус та Ірина Матвійчук