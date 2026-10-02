Білий дім спрямовує Латинській Америці $52 млн, виділених Конгресом Україні та Європі

Адміністрація Дональда Трампа переспрямував виділені для Європи 52 мільйони доларів до країн Південної Америки. Ці кошти були призначені для Словаччині та Північній Македонії у рамках програм, пов`язаних з війною Росії проти України, а також Тунісу та Іраку. Натомість адміністрація президента Дональда Трампа спрямувала кошти Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії.

Томмі Піготт, речник Державного департаменту, у відповідь на запит Голосу Америки заявив: "Департамент спрямовує кошти платників податків туди, де вони можуть забезпечити реальні результати. Державний департамент США розпочинає процес перерозподілу 52 мільйонів доларів із невикористаних коштів за програмою "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing - FMF) на підтримку пріоритетних партнерів у Західній півкулі, відповідно до нещодавнього повідомлення, надісланого Конгресу".

Піготт додав: "Ці кошти будуть використані для боротьби з наркотероризмом у нашій півкулі та сприятимуть подальшому забезпеченню безпеки Панамського каналу. Нинішня адміністрація інвестуватиме в партнерів у сфері безпеки, готових діяти негайно, а також у програми, що сприяють реалізації ключових інтересів національної безпеки США ".

У вересні Держдеп повідомив керівників комітетів із закордонних справ Палати представників і Сенату про намір переспрямувати ці кошти від їхніх початкових отримувачів.

У відповідь сенаторка Джин Шахін і конгресмен Грегорі Мікс - провідні представники Демократичної партії в обох комітетах - надіслали листа на знак протесту. Вони зазначили, що рішення Держдепу не було належним чином обґрунтоване і що "виконавча влада не має безлімітної свободи дій переспрямовувати ці кошти в напрямку не пов'язаних політичних пріоритетів Адміністрації чи країн".

Йдеться про 52.1 мільйони доларів із коштів, виділених Конгресом у 2022 році, під час адміністрації Джо Байдена відповідно до Закону про додаткові асигнування для України (Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act) 2022 року. Це фінансування було призначене "відповісти на ситуацію в Україні та у країнах, на які вплинула ситуація в Україні". Програма, зокрема, мала на меті дозволити цим країнам закуповувати американську військову техніку, одночасно передаючи Україні свої старі запаси озброєння радянських часів.