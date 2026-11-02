Сенатори США закликали Рубіо прискорити допомогу Україні та пояснити перенаправлення $50 млн

Сенаторка-демократка Джин Шагін та сенатор-республіканець Том Тілліс закликали державного секретаря США Марко Рубіо невідкладно виділити кошти на допомогу Україні для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Вони також вимагають пояснити, чому Держдепартамент США перенаправив 50 мільйонів доларів, передбачених для України в межах програми INCLE на 2025 фінансовий рік, на потреби країн Західної півкулі. Сенатори назвали це рішення таким, що не має належного обґрунтування.

У листі до Рубіо, надісланому 29 жовтня, сенатори закликають використати кошти програми Міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INCLE), передбачені в бюджеті на 2026 фінансовий рік для Європи та Євразії, на підтримку нагальних потреб України.

Ця допомога, відзначають сенатори, призначена українським мобільним вогневим групам, правоохоронним органам, прикордонникам та службам екстреного реагування, стає дедалі важливішою на тлі посилення російських атак.

"За даними ООН, лише в жовтні 2026 року внаслідок російських атак загинуло понад 150 цивільних українців, зокрема семеро дітей. Росія також посилила удари по енергетичній інфраструктурі, що призвело до серйозних перебоїв із постачанням електроенергії та води. Ці кошти вкрай необхідні в час, коли Україна наближається до чергової складної зими", - наголошують законодавці.

Яких пояснень вимагають від Держдепу

Сенатори нагадали, що раніше цього року Конгрес передбачив 80 мільйонів доларів на фінансування програми INCLE для регіону Європи та Євразії. Крім того, у 2024 фінансовому році законодавці передбачили додаткові 300 мільйонів доларів спеціально для України та країн, постраждалих від повномасштабного російського вторгнення.

"Департамент має пояснити причини нещодавнього перерозподілу коштів INCLE, а також надати пріоритет використанню коштів 2026 фінансового року для підтримки нагальних потреб України", - мовиться у листі. Сенатори мають на увазі перенаправлення 50 мільйонів доларів, передбачених для України на 2025 фінансовий рік.

Допомога Україні відповідає інтересам США - сенатори

Сенатори наголошують, що підтримка України має значення не лише для безпеки українців, а й для економічних та стратегічних інтересів США.

"Ми розуміємо, що під час нещодавнього перегляду програм іноземної допомоги, проведеного Державним департаментом, було схвалено продовження програм INCLE - що свідчить про те, що Департамент визнав ці програми такими, що є корисними для інтересів Сполучених Штатів", - мовиться у листі.

Україна ділиться зі США важливими військовими знаннями та досвідом, а на її території працюють близько 120 американських компаній, нагадали сенатори.

Крім того, фінансування INCLE підтримує українські правоохоронні органи та антикорупційні інституції. За словами сенаторів, зміцнення верховенства права та боротьба з корупцією сприятимуть створенню прозорішого середовища для американського бізнесу в Україні.

"Зволікання з виділенням коштів на 2026 фінансовий рік може зробити українських громадян та інфраструктуру ще вразливішими у критичний момент", - наголосили Шагін і Тілліс, закликавши Держдепартамент прискорити фінансування, щоб допомога почала надходити в Україну ще до настання зими.

Інше переспрямування коштів - програма FMF

Наприкінці вересня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа переспрямувала виділені для Європи 52 мільйони доларів до країн Південної Америки, відповідно до іншої програми "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing - FMF).

Ці кошти були призначені, серед іншого, для Словаччини та Північної Македонії у рамках програм, пов'язаних з війною Росії проти України. Натомість адміністрація президента Дональда Трампа спрямувала кошти Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії.

Тоді сенаторка Джин Шахін і конгресмен Грегорі Мікс - провідні представники Демократичної партії в обох комітетах - надіслали в Держдеп листа на знак протесту. Вони зазначили, що рішення переспрямувати кошти не було належним чином обґрунтоване і що "виконавча влада не має безлімітної свободи дій переспрямовувати ці кошти в напрямку не пов'язаних політичних пріоритетів Адміністрації чи країн".

2 жовтня речник Державного департаменту Томмі Піготт у відповідь на запит Голосу Америки заявив: "Ці кошти будуть використані для боротьби з наркотероризмом у нашій півкулі та сприятимуть подальшому забезпеченню безпеки Панамського каналу. Нинішня адміністрація інвестуватиме в партнерів у сфері безпеки, готових діяти негайно, а також у програми, що сприяють реалізації ключових інтересів національної безпеки США".

Тоді йшлося про 52.1 мільйони доларів із коштів, виділених Конгресом у 2022 році, під час адміністрації Джо Байдена відповідно до Закону про додаткові асигнування для України (Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act) 2022 року. Це фінансування було призначене "відповісти на ситуацію в Україні та у країнах, на які вплинула ситуація в Україні". Програма, зокрема, мала на меті дозволити цим країнам закуповувати американську військову техніку, одночасно передаючи Україні свої старі запаси озброєння радянських часів.



