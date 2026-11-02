Рубіо розповів, чи на G20 плануються зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у зустрічі лідерів країн "Групи двадцяти", якщо його запросить президент США Дональд Трамп і якщо участь Зеленського "може призвести до позитивних результатів", заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, що відбулась 31 жовтня в Атланті, глава Держдепу сказав: "Це зустріч на рівні лідерів. Рішення щодо цього залежатиме від президента [Трампа]. Я б не відкидав такої можливості [...], особливо якщо його участь може призвести до позитивних результатів".

Підґрунтя для саміту лідерів

Міністерська зустріч в Атланті мала на меті підготувати ґрунт для саміту лідерів G20, запланованого на 14–15 грудня в Маямі, куди запрошені зокрема лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін і Владімір Путін. Рубіо не зміг підтвердити або спростувати, чи Путін дійсно особисто приїде на G20.

Відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи обговорювали в Атланті плани двосторонніх зустрічей Трампа із Сі та Путіним — чи на G20 у Маямі, чи щодо зустрічі лідерів економік Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18-19 листопада у Китаї — Рубіо сказав: "На обох заходах майже напевно відбудеться двостороння зустріч . Тобто, окрім участі в цих форумах, вони також зустрінуться [окремо]".

Рубіо також відреагував на критику головної дипломатки ЄС Каї Каллас щодо запрошення Путіна на G20 до Маямі.

"Як досягти домовленостей між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися з обома сторонами? А як можна розмовляти з Росією та Україною, не взаємодіючи з ними? " - сказав державний секретар США.

Також 19 жовтня Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі в Китаї щодо України. "Якщо президент Сі хоче це провести, я б провів", - заявив Трамп щодо зустрічі із Сі і Путіним. Американський президент також підтвердив, що планує говорити із главою КНР про Україну.

Путін пропонував у Китаї зустрітись разом з Трампом та Сі Цзіньпінем.

У Китаї не підтвердили планів щодо зустрічі трьох лідерів у листопаді.

В Україні розкритикували ідею потенційної зустрічі президентів США, Росії та Китаю.

"Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відносини США і Росії

В Атланті на зустрічі голів МЗС "Групи двадцяти" Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який перебуває під американськими та міжнародними санкціями. Його присутність викликала критику з боку американських законодавців.

Рубіо наголосив, що один зі способів вести діалог із представниками Кремля - "запрошувати їх на такі форуми, як цей, де вони можуть почути думку не лише від нас, а й, можливо, від інших країн, які також тут присутні".

Він додав: " Президент [Трамп] не розглядає зустріч чи розмову з кимось як легітимізацію всіх дій цієї особи або всього, що вона відстоює . З практичної точки зору - а він людина, яка прийшла зі світу бізнесу, де керуються здоровим глуздом, а не з середовища традиційної зовнішньої політики чи архаїчного політичного класу, - він не погоджується з думкою, ніби сама лише зустріч із кимось надає цій особі легітимності або змушує вас погоджуватися з усім, що вона робить".

Держсекретар додав, що США можуть і готові відігравати роль посередника у припиненні війни РФ в Україні. "А щоб виконати цю роль, ми повинні мати можливість спілкуватися з обома сторонами. Ми дуже багато спілкуємося з українцями - навіть більше, або принаймні не менше, ніж із російською стороною. Але ми також повинні мати змогу говорити з російською стороною".

Рубіо нагадав, що Росія має ядерну зброю і що " для Сполучених Штатів і Росії завжди важливо підтримувати зв’язок на певному рівні - з огляду на ризик ескалації в майбутньому, якщо, не дай Боже, щось піде не так".

В Україні "триває дуже жорстока, вкрай руйнівна війна", і ситуація на фронті "певною мірою нагадує глухий кут", сказав також Рубіо.

"Ми вже спостерігаємо певні супутні наслідки цієї кризи - наприклад, у Чорному морі; або ж окремі диверсійні дії, що поширилися на інші країни. Трапляється, що запущені безпілотники, перехоплені засобами радіоелектронної боротьби, потрапляють у повітряний простір країни НАТО", - додав держсекретар США. Завдання Білого дому, додав він, сприяти завершенню війни дипломатичним шляхом.