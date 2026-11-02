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Рубіо розповів, чи на G20 плануються зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, Атланта, 31 жовтня 2026
Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, Атланта, 31 жовтня 2026

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у зустрічі лідерів країн "Групи двадцяти", якщо його запросить президент США Дональд Трамп і якщо участь Зеленського "може призвести до позитивних результатів", заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, що відбулась 31 жовтня в Атланті, глава Держдепу сказав: "Це зустріч на рівні лідерів. Рішення щодо цього залежатиме від президента [Трампа]. Я б не відкидав такої можливості [...], особливо якщо його участь може призвести до позитивних результатів".

Підґрунтя для саміту лідерів

Міністерська зустріч в Атланті мала на меті підготувати ґрунт для саміту лідерів G20, запланованого на 14–15 грудня в Маямі, куди запрошені зокрема лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін і Владімір Путін. Рубіо не зміг підтвердити або спростувати, чи Путін дійсно особисто приїде на G20.

Відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи обговорювали в Атланті плани двосторонніх зустрічей Трампа із Сі та Путіним — чи на G20 у Маямі, чи щодо зустрічі лідерів економік Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18-19 листопада у Китаї — Рубіо сказав: "На обох заходах майже напевно відбудеться двостороння зустріч. Тобто, окрім участі в цих форумах, вони також зустрінуться [окремо]".

Рубіо також відреагував на критику головної дипломатки ЄС Каї Каллас щодо запрошення Путіна на G20 до Маямі.

"Як досягти домовленостей між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися з обома сторонами? А як можна розмовляти з Росією та Україною, не взаємодіючи з ними?" - сказав державний секретар США.

Також 19 жовтня Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі в Китаї щодо України. "Якщо президент Сі хоче це провести, я б провів", - заявив Трамп щодо зустрічі із Сі і Путіним. Американський президент також підтвердив, що планує говорити із главою КНР про Україну.

Путін пропонував у Китаї зустрітись разом з Трампом та Сі Цзіньпінем.

У Китаї не підтвердили планів щодо зустрічі трьох лідерів у листопаді.

В Україні розкритикували ідею потенційної зустрічі президентів США, Росії та Китаю.

"Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відносини США і Росії

В Атланті на зустрічі голів МЗС "Групи двадцяти" Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який перебуває під американськими та міжнародними санкціями. Його присутність викликала критику з боку американських законодавців.

Рубіо наголосив, що один зі способів вести діалог із представниками Кремля - "запрошувати їх на такі форуми, як цей, де вони можуть почути думку не лише від нас, а й, можливо, від інших країн, які також тут присутні".

Він додав: "Президент [Трамп] не розглядає зустріч чи розмову з кимось як легітимізацію всіх дій цієї особи або всього, що вона відстоює. З практичної точки зору - а він людина, яка прийшла зі світу бізнесу, де керуються здоровим глуздом, а не з середовища традиційної зовнішньої політики чи архаїчного політичного класу, - він не погоджується з думкою, ніби сама лише зустріч із кимось надає цій особі легітимності або змушує вас погоджуватися з усім, що вона робить".

Держсекретар додав, що США можуть і готові відігравати роль посередника у припиненні війни РФ в Україні. "А щоб виконати цю роль, ми повинні мати можливість спілкуватися з обома сторонами. Ми дуже багато спілкуємося з українцями - навіть більше, або принаймні не менше, ніж із російською стороною. Але ми також повинні мати змогу говорити з російською стороною".

Рубіо нагадав, що Росія має ядерну зброю і що "для Сполучених Штатів і Росії завжди важливо підтримувати зв’язок на певному рівні - з огляду на ризик ескалації в майбутньому, якщо, не дай Боже, щось піде не так".

В Україні "триває дуже жорстока, вкрай руйнівна війна", і ситуація на фронті "певною мірою нагадує глухий кут", сказав також Рубіо.

"Ми вже спостерігаємо певні супутні наслідки цієї кризи - наприклад, у Чорному морі; або ж окремі диверсійні дії, що поширилися на інші країни. Трапляється, що запущені безпілотники, перехоплені засобами радіоелектронної боротьби, потрапляють у повітряний простір країни НАТО", - додав держсекретар США. Завдання Білого дому, додав він, сприяти завершенню війни дипломатичним шляхом.

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by Голос Америки Українською

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