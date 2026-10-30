Свобода судноплавства, продовольча безпека і присутність Лаврова: зустріч глав МЗС країн G20

Свобода судноплавства та продовольча безпека — основні питання, які обговорюватимуть міністри закордонних справ країн "Групи двадцяти" на зустрічі в Атланті. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, відкриваючи дводенні переговори 30 жовтня.

Зустріч в Атланті має підготувати ґрунт для саміту лідерів G20, запланованого на 14–15 грудня в Маямі.

"Ми стикаємося з низкою взаємопов’язаних економічних і геополітичних криз. Багато з них становлять серйозну загрозу для самих основ глобального економічного порядку, спричиняють нові збої та напруженість у сфері постачання енергоносіїв і продовольства, на продовольчих ринках, у глобальних ланцюгах постачання, торгівлі та навіть у питанні свободи судноплавства", - оголосив Рубіо.

Держсекретар висловив сподівання, що на зустрічі міністрам вдасться "закласти основу для ширшої геополітичної стабільності та економічного процвітання".

Переговори відбуваються на тлі розбіжностей між учасниками через війну Росії проти України та наслідки воєнного конфлікту з Іраном, а також занепокоєності через зростання світових цін на енергоносії.

Традиційну спільну фотографію учасників зустрічі скасували незадовго до її початку. Дипломатичні джерела повідомили інформаційному агентству AFP, що організатори зустрічі в Маямі не змогли узгодити, чи робити спільне фото за участю російської делегації.

Невдоволення участю Лаврова

Росію на зустрічі "Групи двадцяти" представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який перебуває під американськими та міжнародними санкціями. Його присутність викликала критику з боку американських законодавців.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав не допускати Лаврова до США, допоки Москва веде війну проти України.

"Лаврова не слід пускати в країну. Доки Путін веде війну проти України й бомбить міста, російським лідерам не місце на жодному з таких форумів. Вони очолюють державу-ізгоя", — написав Бейкон у мережі X.

Сенаторка-демократка Джін Шагін також закликала адміністрацію Дональда Трампа посилити тиск на Кремль.

"За даними ООН, минулого місяця Росія вбила 328 українських цивільних. Президент США має чинити реальний тиск на Путіна, а не розстеляти червону доріжку на американській землі для його поплічників", — написала Шагін у мережі X.

Минулого місяця 13 сенаторів від обох партій звернулися до президента Трампа з листом, у якому виступили проти допуску на саміт G20 у Маямі російських посадовців, що перебувають під санкціями.

"Президент Путін несе одноосібну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни проти України. Дозвіл на його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації влади, яка щодня продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні", — йдеться в листі.

У вересні Рубіо підтвердив, що США запросили президента Росії взяти участь у грудневому саміті в Маямі.

Свобода судноплавства та конфлікт з Іраном

Окрім війни в Україні, на порядок денний зустрічі впливає війна на Близькому Сході. Удари США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого та подальше блокування Тегераном Ормузької протоки спричинили різке зростання світових цін на енергоносії.

Ормузька протока — важливий глобальний маршрут транспортування нафти й газу.

Вашингтон прагне заручитися підтримкою інших країн G20 щодо принципу свободи судноплавства, зокрема через Ормузьку протоку. Раніше подібну ініціативу щодо свободи судноплавства не підтримував Китай.

З огляду на розбіжності між учасниками, очікувати спільної підсумкової декларації за результатами зустрічі не доводиться. Як повідомило AFP дипломатичне джерело, замість неї США, імовірно, оприлюднять підсумкове резюме головуючої країни.

Після завершення американського головування в G20 наступною країною, яка очолить групу, стане Велика Британія.



