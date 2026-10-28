Трамп очікує зустрічі Зеленського і Путіна "дуже скоро". Що відомо про тристоронні мирні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" очікується зустріч президентів України та Росії, і він сподівається на "значний прогрес".

Про це Трамп заявив ввечері 27 жовтня.

"Зустріч буде організовано дуже скоро, і я думаю, що можна буде досягти значного прогресу", — сказав президент США.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський підтримав переговори лідерів.

"Ми готові говорити. Якщо це територіальне питання, його потрібно обговорювати на рівні лідерів. Інші питання належать до компетенції технічних груп. Усе це можна обговорити в листопаді", – сказав він.

Раніше Зеленський підтвердив, що зустріч погоджено на рівні команд. Він підтвердив, що тристоронні переговори щодо відновлення мирного процесу між Україною, США та Росією можуть відбутися у листопаді.

Росія заявляла, що тристоронню зустріч планують провести в листопаді в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Зеленський 28 жовтня заявив, що проведення запланованої тристоронньої зустрічі в Еміратах залежить від американської сторони.

"Рускіє підтвердили, ми підтвердили. На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від рускіх і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони. Тому що всі сказали, що позитивно розглядають такий формат зустрічі. А для США основний фокус уваги – Близький Схід", - цитують Зеленського українські ЗМІ.

На початку цього тижня президент України планував відвідати Брюссель для зустрічей із союзниками НАТО. Втім радник президента України Дмитро Литвин, як повідомляє Європейська правда, не підтвердив поїздку: "Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони".

27-го жовтня лідери Норвегії та Фінляндії обговорили перспективи переговорів про відновлення мирного процесу з президентами Росії, України, та з американськими посланцями. За словами фінляндського президента, їхня розмова з Путіним була "відверта й змістовна" про зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

Українська сторона домагається проведення цієї тристоронньої зустрічі на початку листопада.

Помічник Путіна Ушаков заявляв, що Росія готова відновити переговори після 4 листопада.

3-го листопада у США заплановані проміжні вибори, де серед іншого, визначиться більшість у Палаті представників та у Сенаті США.

6-го листопада у Китаї запланований Азійсько-Тихоокеанський саміт. Президент Трамп заявляв, що у листопаді планує зустріч із Сі Цзіньпінем у Китаї.

Путін пропонує у Китаї зустрітись разом з Трампом та Сі Цзіньпінем.

У Китаї не підтверджують зустріч трьох лідерів у листопаді.

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