Проміжні вибори у США - яких результатів досягали обидві партії раніше

Демократична партія США сподівається здобути контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах 3 листопада. Тим часом республіканці прагнуть порушити давню тенденцію, згідно з якою партія президента втрачає місця в Конгресі на проміжних виборах. Республіканці прагнуть зберегти перевагу в обох палатах Конгресу США — Сенаті та Палаті представників.

Проміжні вибори, які відбуваються в середині чотирирічного президентського терміну, дають виборцям можливість переобрати всіх 435 членів Палати представників і приблизно третину зі 100 сенаторів.

ІСТОРІЯ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ

На чотирьох із п’яти останніх проміжних виборів, починаючи з 2006 року, партія президента втрачала стільки місць, що це коштувало їй більшості в Палаті представників. Єдиним винятком став 2014 рік, коли республіканці вже мали більшість у Палаті представників і збільшили її за часів другого президентського терміну демократа Барака Обами.

Починаючи з проміжних виборів 1934 року, партія президента в середньому втрачала 23 місця в Палаті представників.

З 1900 року партії президентів вдавалося здобути додаткові місця в Палаті представників на проміжних виборах лише тричі: демократу Франкліну Рузвельту в 1934 році, демократу Біллу Клінтону в 1998 році та республіканцю Джорджу В. Бушу в 2002 році.

Напередодні цьогорічних проміжних виборів республіканці мають більшість у Палаті представників - 219 проти 214 місць.

СТАБІЛЬНІША СИТУАЦІЯ В СЕНАТІ

Історично партії чинних президентів демонстрували кращі результати на проміжних виборах до Сенату.

На 23 проміжних виборах, починаючи з 1934 року, партія президента сім разів збільшувала кількість своїх місць у Сенаті, зокрема на двох останніх таких виборах — у 2018 та 2022 роках.

Перед голосуванням у листопаді республіканці мали перевагу в Сенаті — 53 місця проти 47.

Лише двічі за останні 50 років партія президента втрачала більшість одночасно в Палаті представників і Сенаті на одних і тих самих проміжних виборах. Це сталося у 1994 році, під час першого президентського терміну Білла Клінтона, та у 2006 році, під час першого терміну Джорджа В. Буша.