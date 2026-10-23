Режим тиші в Олешках має початися 27 жовтня і тривати кілька днів — Лубінець

Режим тиші для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області має розпочатися о 4:00 ранку 27 жовтня та тривати кілька днів.

Про деталі домовленостей України та Росії за посередництва першої леді США Меланії Трамп щодо евакуації мешканців Олешок журналісту Голосу Америки розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Український омбудсмен підтвердив, що угоду підписали за результатами тривалих переговорів між українською та російською делегаціями за координації першої леді Меланії Трамп.

"В межах цих домовленостей була складена та підписана угода, в якій, по-перше, у нас запроваджується режим тиші. По-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж до Олешок. Третє, буде проведене технічне розмінування та забезпечене вільне пересування та виїзд з Олешок для цивільного населення", — сказав Лубінець у коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Олександру Кулику.

За словами Лубінця, режим тиші діятиме не лише в районі Олешок, а й на територіях, через які проходитимуть різні етапи гуманітарної операції.

Операцію планують провести в кілька етапів, кожен із яких триватиме від одного до кількох днів. Українська сторона поступово повідомлятиме про результати, наголосив омбудсмен:

"Основна наша задача — доїхати до Олешок, так би мовити, забезпечити, щоб у людей взагалі з’явилася така можливість евакуюватись".

Він додав, що мешканці самостійно вирішуватимуть, куди виїжджати. На першому етапі головне завдання — забезпечити доступ до міста та створити умови, за яких цивільні зможуть безпечно залишити його.

Лубінець повідомив, що українську переговорну групу очолював він, а російську — уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік подякував першій леді США Меланії Трамп за участь у врегулюванні ситуації в Олешках.

"Це дуже позитивна новина. Ми дякуємо їй. Сподіваюся, що найближчим часом, як оголошено, буде забезпечено режим припинення вогню, і місцеві мешканці не лише отримають необхідну допомогу, але і зможуть добровільно залишити цю територію і нарешті опинитися в безпеці", — сказав український дипломат.

Міністерство оборони Росії повідомило, що російська армія припинить вогонь на Херсонському напрямку у вівторок наступного тижня з 4:00 ранку.

"Російська армія припиняє вогонь на Херсонському напрямку та запроваджує режим тиші з 4:00 ранку за московським часом 27 жовтня", — заявив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Як повідомляв Голос Америки, перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася угоди між Україною та Росією про локальне припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області. До повномасштабного вторгнення Росії там мешкали близько 24 тисяч людей. Нині, за оцінками офісу першої леді США, у місті залишаються приблизно 1700–2000 жителів.

Мешканці потерпають від браку їжі, питної води та ліків. Пересування небезпечне через бойові дії, атаки безпілотників і заміновані дороги.

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