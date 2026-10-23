Меланія Трамп заявила про угоду щодо припинення вогню в Олешках. Що відомо

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася угоди між Україною та Росією про локальне припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Офіс першої леді, за домовленістю, режим тиші має розпочатися через тиждень, 29 жовтня.

"Обидві сторони погодилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках, щоб уможливити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через спеціально визначений безпечний коридор", - мовиться у повідомленні Офісу першої леді США у Білому домі.

Сама Меланія Трамп у повідомленні про угоду заявила, що "ситуація в Олешках — критична. Це прифронтове місто, що опинилося на межі катастрофи".

Офіс першої леді також повідомив, що Меланія працювала безпосередньо з російським та українським керівництвом над узгодженням умов "цього локального перемир'я".

"Цивільні представники обох країн спільно відвідають жителів в Олешках, щоб визначити, якої саме допомоги вони потребують. Ті, хто бажає евакуюватися, отримають необхідну підтримку та транспорт для переміщення до обраного ними місця призначення. Припускаю, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто — до України", — повідомила Меланія Трамп.

Перша леді також заявила, що залучила "неупереджену американську медіаорганізацію", яка супроводжуватиме російські та українські групи, та документуватиме процес.

"Це відіграє важливу роль у тому, щоб побажання кожної сім’ї були беззаперечно враховані", - сказала Меланія.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи домовленість щодо евакуації з Олешок, сказав, що перша леді насамперед намагається врятувати дітей.

"Що вона хоче зробити, це врятувати дітей. На цьому вона зосередила увагу. І обидві сторони співпрацюють із нею. Вона чудово справляється зі своєю роботою", - сказав президент США.

За словами Трампа, Меланія першою ініціювала переговори про Олешки, "Це її ініціатива. Вона зв’язалася з обома сторонами, і обидві сторони погодилися на це".

І Київ, і Москва підтвердили цю домовленість.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував першій леді за зусилля. За його словами, очікується, що "операція буде поступовою та максимально складною".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські та українські військові визначають дати її реалізації. За його словами, евакуаційна операція триватиме щонайменше кілька днів.

Ситуацію в Олешках із Зеленським сьогодні, 23 жовтня, обговорив по телефону Папа Римський Лев XIV. За повідомленням Ватикану, понтифік нагадав про свою пропозицію щодо гуманітарного перемир’я в Олешках, яку раніше представив Путіну.

Папа висловив сподівання, що співпраця сторін дозволить доставити до міста продукти харчування та медичну допомогу, а також забезпечити добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення.

Засновник гуманітарної організації World Central Kitchen, шеф-кухар Хосе Андрес у мережі Х написав про масштаби гуманітарної кризи в Олешках та звернувся до американських посередників в переговорному процесі.

За словами Андреса, від вересня цього року його організація дронами доставила близько півтори тонни продовольства та інших необхідних товарів родинам на лівому березі Дніпра. Через небезпеку на дорогах звичайна доставка допомоги залишається складною.

Андрес закликав спеціального посланця США Стіва Віткоффа та першу леді Меланію Трамп звернутись із проханням до Путіна, аби він гарантував безпечний вихід мешканців Олешок через гуманітарний коридор.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонщини. До повномасштабного російського вторгнення у містечку мешкало близько 24 тисяч людей. Після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році близько 90% території міста було затоплено.

Наразі, за оцінками офісу першої леді США, в місті залишаються від 1700 до 2000 жителів, це здебільшого люди літнього віку та близько 50 дітей.

Як раніше повідомляли влада України, місто оточене і заблоковане з усіх боків, місцеве населення потерпає від нестачі їжі, питної води та ліків. Дороги заміновані, електропостачання обмежене, а пересування небезпечне через бойові дії та атаки безпілотників.











