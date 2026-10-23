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Трамп каже, що вирішить проблему України зі Starlink

Президент США Дональд Трамп під час відповіді на запитання журналістів у Білому домі, 23 жовтня 2026.
Президент США Дональд Трамп під час відповіді на запитання журналістів у Білому домі, 23 жовтня 2026.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає чи Україна і досі має проблеми із швидкістю Starlink та Starshield, і він це вирішить.

Так він 23 жовтня відповів на питання журналістів про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна все ще має обмеження швидкості супутникового зв'язку.

Пряма мова: На питання журналістів про Starlink для України Трамп відповідав так. "Я не чув про це, але я гляну на це", "Я чув, що це (питання) було вирішене, якщо ні, то я поговорю із ним (Ілоном Маском - ред.)", "Якщо там (дійсно) існує проблема, я її вирішу".

Раніше: 23 жовтня Зеленський сказав, що "ліміти на швидкість Starlink і Starshield все ще існують, швидкість не було відновлено" і що постачання уже погоджених ракет-перехоплювачів для України все ще затримано.

Також: Журналісти також запитали Трампа про те, чи подобається йому, що Маск, "найбагатша людина у світі має так багато влади щодо того, що відбувається у війні між Росією та Україною".

Трамп відповів: "Я не думаю, що він має. Насамперед, він дуже хороша людина. Він не зробить нічого поганого. Він надзвичайно талановита людина - інакше не існувало б ні Starlink, ні інших його проєктів. Ілон ніколи не вчинить нічого поганого. Я знаю його дуже добре. Він - порядна людина. І, знаєте, це дещо незвична ситуація - мати справу з приватною компанією, - але він точно не зробить нічого неправильного".

Контекст: Україна неодноразово говорила про критично важливу роль, яку відіграють супутникові технології SpaceX в обороні України в тилу і на різних ділянках фронту, зокрема для фронтової логістики, українських мідлстрайків і здатності захищатися від "шахедів".

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