Трамп про санкції щодо РФ: "Коли ви близькі до угоди", "ви не запроваджуєте санкції"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти РФ, тому що веде переговори із Кремлем щодо України й сторони можуть бути близькі до угоди.

"Нині ми ведемо переговори із Росією щодо України. Ми, можливо, близькі до угоди вперше за дуже довгий час. Ми, можливо, близькі до угоди. Коли ви близькі до угоди і ведете дуже делікатні переговори, ви не запроваджуєте санкції", - сказав президент журналістам у Білому домі 22 жовтня.

Як повідомляв Голос Америки, рішення Трампа відтермінувати введення нових санкцій проти Росії в рамках закону Ліндсі Ґрема, викликало занепокоєння в американському Конгресі. Зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що говорив з Білим домом про можливі "ненавмисні наслідки" відмови від введення в дію санкцій, які "Сенат підтримав настільки рішуче кілька тижнів тому".

Трамп також сказав, що в нього "були дуже хороші й дуже швидкі переговори з президентом Путіним" щодо звільнення з російської в'язниці 74-річного колишнього американського вчителя Стівена Габбарда, якого утримували за звинуваченням в участі у війні на стороні України. "Якби ви запровадили ці санкції, або як ви там хочете це називати, про нього можна було б забути. Ви б його більше ніколи не побачили", - сказав Трамп.

Американський президент додав: "І ще одне: ми розгромили Іран. Росія майже не допомагала Ірану. Вона, звичайно, могла б зробити набагато більше, але я не впевнений, що вона зробила бодай щось. Це теж потрібно враховувати. Отже, ми розгромили Іран. Ми й далі громимо Іран, а Росія і Китай, відверто кажучи, точно не були значними гравцями, і ми це цінуємо".

Президент України Володимир Зеленський в опублікованому 22 жовтня подкасті The Diary Of A CEO заявив, що не знає, чому Трамп не запроваджує санкції проти РФ відповідно до закону Ліндсі Грема: "Конгрес проголосував, санкції сильні - він може це зробити. Я не знаю. Може, у них особливі відносини. ... Я можу здогадуватись: якісь економічні пропозиції, старі відносини".

"Трамп може дуже просто посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що так, як він говорить про мене, президент Трамп, він повинен почати риторику таку про Путіна", - сказав Зеленський.