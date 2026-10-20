Українці у США мають захист TPS, але невизначеність залишається, каже адвокатеса

Українці, які перебувають у США за програмою TPS, зберігають “захист” до подальшого оголошення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS). Цей статус захищає від депортації, але невизначеність залишається, бо механізм підтвердження цього права ще має запрацювати, вважає імміграційна адвокатеса Ірина Мазур.



"Оголошення щодо статусу тимчасового захисту (TPS) для українців буде зроблено у відповідний час. До оприлюднення такого оголошення українці, які перебувають у США за програмою TPS, зберігають захист", - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США. Таку відповідь Голос Америки отримав від американського відомства на запит щодо статусу тимчасового захисту для українців. У відомстві уточнили - в силі залишається і дозвіл на роботу.

Згідно з чинним законодавством, дія нинішнього статусу TPS для українців мала завершитись 19 жовтня 2026 року.

Цей статус захищає людину від депортації, каже Мазур, однак дозволи на роботу затримуються, додає вона. "І єдиним підтвердженням є власне цей маленький параграф, який є на сайті міграційної служби, який підтверджує захист від депортації. Тобто TPS", - додає адвокатеса в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.

В адвокатській фірмі Віталії Юрчак у Нью-Йорку погоджуються — роботодавці чекають на підтвердження від USCIS (Служби громадянства та імміграції США) щодо продовження дозволу на роботу по TPS в Україні, навіть якщо TPS було автоматично продовжено.

Коли буде видано остаточне рішення Міністерства внутрішньої безпеки невідомо, що впливає на рішення роботодавця про найм. "Наприклад, я, якщо б я була б роботодавцем, то, звичайно, для мене також не зовсім було би комфортно не розуміти, доки цей працівник в мене буде працювати, оскільки роботодавці також розраховують на якусь стабільність", - каже Мазур.

Для того, щоб законодавчо закріпити захист для українців, в американському Конгресі зареєстрували відповідний законопроєкт. Про підтримку законопроєкту вже заявили 39 конгресменів від обох партій. Провідними співавторами стали член підкомітету з питань Європи Палати представників Конгресу США Білл Кітінг від Демократичної партії, а також співголова групи підтримки України в Конгресі Браян Фіцпатрік, республіканець.

Проєкт передбачає можливість новоприбулим до США українцям отримати захист TPS. Теперішній режим TPS надає захист для тих українців, які прибули до США до 16 серпня 23 року.

"Це дві різні ініціативи, - пояснює Мазур. - TPS, який існував до того – це була ініціатива адміністрації, тобто виконавчої влади. Зараз є законопроєкт в Конгресі, і він є і в Сенаті, і в Палаті представників. Це дзеркальні законопроєкти, які мають дуже велику підтримку".

Мазур висловила сподівання, що новий законопроєкт надасть захист для громадян України, навіть якщо адміністрація не прийме відповідне рішення.