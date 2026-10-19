Трамп: я б розглянув продовження захисту TPS для українців

Президент США Дональд Трамп сказав, що "розглянув би можливість" продовжити тимчасовий захист для українців у США в рамках програми TPS до кінця війни. Коментар прозвучав під час спілкування Трампа з пресою 19 жовтня.

Українці, які перебувають у США за програмою TPS, зберігають “захист” до подальшого оголошення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS). Таку відповідь Голос Америки отримав від американського відомства на запит щодо статусу тимчасового захисту для українців.



"Оголошення щодо статусу тимчасового захисту (TPS) для українців буде зроблено у відповідний час. До оприлюднення такого оголошення українці, які перебувають у США за програмою TPS, зберігають захист", - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США.

Згідно з чинним законодавством, дія нинішнього статусу TPS для українців завершується 19 жовтня 2026 року.

Для того, щоб законодавчо закріпити захист для українців, в американському Конгресі зареєстрували відповідний законопроєкт. Про підтримку законопроєкту вже заявили 39 конгресменів від обох партій. Провідними співавторами стали член підкомітету з питань Європи Палати представників Конгресу США Білл Кітінг від Демократичної партії, а також співголова групи підтримки України в Конгресі Браян Фіцпатрік, республіканець.

Проєкт також надає можливість новоприбулим до США українцям отримати захист TPS.

Як повідомляв Голос Америки, у вересні три десятки американських сенаторів, що представляють обидві провідні партії США, закликали уряд продовжити статус тимчасового захисту (TPS) для українців. В листі, адресованому міністру внутрішньої безпеки Марквейну Малліну та держсекретарю США Марко Рубіо, американські законодавці наголосили, що зупинка програми може змусити тисячі українців повернутись до зони війни.

Українці на статусі TPS додають майже 2,6 млрд дол. щороку до нашої економіки і сплачують майже 716 млн податків щороку, за словами сенаторів.

"Теперішні умови в Україні однозначно обґрунтовують продовження дії статусу TPS, - йдеться в листі. - Війна, що триває, викликала гуманітарну кризу, завдала шкоди критичній цивільній інфраструктурі і обмежила доступ до тепла, електрики та медичних послуг. Українці наразі не можуть повернутись додому у безпеку, і допустити завершення дії статусу TPS 19 жовтня 2026 року може надіслати більше сотні тисяч осіб назад до зони воєнних дій".

За програмою TPS для українців захист у США отримали приблизно 101 000 осіб, йдеться у листі сенаторів.

За час президентства Трампа, уряд США скасував статус тимчасового захисту за 13 з 17 програм. Станом на жовтень статус тимчасового захисту TPS діяв для України, Сальвадору, Лівану та Судану.



Статтю доповнено заявою президента США Дональда Трампа - ред.