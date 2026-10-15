Макрон: "вкрай важливо" надати Україні всі необхідні засоби для захисту

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "вкрай важливо" надати Україні всі засоби для захисту населення та інфраструктури. Про це він сказав 15 жовтня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, в межах саміту лідерів ЄС.

"Тоді як Росія вдається до ескалації, тому що загрузла в боях на лінії фронту, вкрай важливо, щоб ми спільно забезпечили Україну всіма необхідними засобами для самооборони та захисту цивільного населення й інфраструктури", — написав Макрон у мережі Х.

Макрон підтвердив рішучість Франції й надалі підтримувати Україну в пошуку міцного й тривалого миру. "Франція і надалі виконуватиме свої зобов’язання",— додав він.

Президент України Зеленський назвав зустріч із французьким колегою "дуже змістовною" та подякував Франції за допомогу в пошуку "шляхів реагування на російську ескалацію".

Володимир Зеленський: "Саме під час нашої зустрічі Росія завдала чергового підлого удару дронами по енергетичній інфраструктурі України в Луцьку. У місті є перебої з електропостачанням. На жаль, такий зухвалий і підлий російський терор відбувається майже постійно останнім часом. Росія демонстративно проігнорувала пропозицію президента США щодо "енергетичного перемир’я".





За словами українського президента, до кінця цього місяця Франція надасть додаткову допомогу українській авіації.

"Ми прискорюємо роботу над європейською системою протиракетного захисту. FREYJA має запрацювати до кінця року. Я вдячний Еммануелю: усі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція обіцяла Україні, вже отримано", — зазначив Зеленський.

Президент України також обговорив можливе додаткове постачання літаків-винищувачів для України із прем'єр-міністром Бельгії.

"Ми працюємо з Бельгією над отриманням додаткових літаків якнайшвидше. Також обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів до них", — написав Зеленський у мережі Х, анонсуючи зустріч із главою бельгійського уряду Бартом де Вевером.



