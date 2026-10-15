Країни G7 оголосили про намір виділити 260 млн євро на ремонт саркофага Чорнобильської АЕС

Країни "Групи семи" (G7) підтвердили підтримку України та заявили про намір виділити загалом 260 мільйонів євро на невідкладний ремонт нової захисної споруди (конфайнменту) на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться у підсумковій заяві зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків країн G7, що відбулася в Бангкоку на полях щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

З українського боку у зустрічі взяли участь міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний.

Учасники зустрічі підтвердили підтримку України в умовах російської війни та висловили серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки через удари російських дронів по Чорнобильській атомній електростанції.

Країни G7 заявили про намір мобілізувати кошти для невідкладного ремонту споруди "Новий безпечний конфайнмент" на Чорнобильській АЕС під егідою ЄБРР. Потребу у фінансуванні ремонтних робіт наразі оцінюють у щонайменше 500 млн євро, мовиться в заяві G7.

Кілька країн "Групи семи" оголосили про намір зробити внески на ремонт, загальна сума яких становитиме 260 мільйонів євро. Таким чином, щоб покрити решту потреб, необхідно залучити ще близько 240 мільйонів євро.

Країни G7 закликали інших міжнародних партнерів долучитися до фінансування.

Цю тему, серед іншого, обговорять на донорській конференції у Парижі 9 листопада цього року, яку організовують Франція, ЄБРР та Україна.

Зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків G7 у Бангкоку відбулася під головуванням міністра фінансів Франції Ролана Лескюра та голови Банку Франції Еммануеля Мулена.

Окрім підтримки України, учасники говорили фінансові ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, стан світової економіки та заходи реагування на макроекономічні дисбаланси.

До "Групи семи" входять Канада, Європейський Союз, Німеччина, Італія, Японія, Британія, США.



