США продовжили виняток із санкцій для "Лукойла"

Міністерство фінансів США продовжило дію винятку із санкцій, що дозволяє автозаправкам російської компанії "Лукойл" за межами Росії продовжувати роботу. Попередній дозвіл мав завершитися наприкінці жовтня.

Рішення, опубліковане на сайті Управління з контролю за іноземними активами, дозволяє заправкам під брендом Lukoil у США та інших країнах обслуговувати клієнтів до 24 квітня 2027 наступного року.

"За винятком випадків, передбачених пунктом (c) цієї ліцензії, дозволяються всі операції ... якщо такі операції є звичайними супутніми діями та необхідні для придбання товарів і послуг у фізичних роздрібних автозаправних станцій, розташованих за межами Російської Федерації, або для їх технічного обслуговування, експлуатації чи згортання діяльності", - мовиться у документі.

"Усі заблоковані рахунки юридичних осіб "Лукойл" можуть використовуватися, дебетуватися або кредитуватися для здійснення операцій, дозволених пунктом (a)", - передбачено у документі.

Окремою ліцензією в четвер Мінфін США також дозволив проведення певних операцій, пов’язаних із болгарськими підрозділами "Лукойлу", до 24 квітня 2027 року.

Продовження дозволу для "Лукойл" відбулося через тиждень після заяви президента США Дональда Трампа про домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального на американський і світовий ринки. Міністерство фінансів США видало окрему тимчасову ліцензію, яка дозволяє здійснювати такі поставки.

У США від лютого цього року зростають ціни на енергоносії, зокрема на дизель та бензин. Як повідомляв Голос Америки, експерти називають низку причин зростання цін на пальне, серед них - війна в Ірані, подорожчання сирої нафти у світі та особливості роботи нафтопереробних заводів у США.