Лідери ЄС виступили проти тиску на Україну щодо "енергетичного перемир'я"

Лідери країн Європейського Союзу заявили, що тиск для припинення російської війни необхідно спрямовувати на Росію, а не на Україну. Києву радять не погоджуватись на односторонні поступки Москві.

Заяви лідерів ЄС пролунали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією. Втім і Київ, і Москва не підтвердили домовленості про це. Після цього Україна повідомила, що партнери не попередили Київ заздалегідь про атаки на українську столицю, а американська компанія SpaceX обмежила швидкість у системах Starlink в Україні. Пізніше швидкість щонайменше частково відновили.

"Ми вважаємо, що потрібно змушувати агресора припинити війну, а не жертву — капітулювати. Тиск на Україну — неправильний підхід, і саме тому Європа продовжує її підтримувати", — заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив, що відповідальність за продовження війни лежить на Росії.

"Є лише одна причина, чому ця безглузда загарбницька війна триває, тому що Путін так вирішив. Саме він може припинити її, розпочавши переговори про справедливий і тривалий мир. А доки цього не станеться, українці будуть змушені захищати себе та європейські цінності", — заявив Єттен.

Глава уряду Нідерландів додав, що Європа має посилити свою підтримку, щоб Україна "змогла перемогти у цій беззмістовній війні".

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, критикує підхід до переговорів щодо перемир'я, коли вимоги висувають лише одній стороні.

"Для мене незрозуміло, як можна говорити про припинення вогню, висуваючи вимоги й ультиматуми лише одній стороні. Росія також повинна дотримуватися та поважати міжнародні правила", — сказав він, додавши, що очікувати цього від країни, яка розпочала війну, наївно.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав право України на удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та їх можливості продавати енергоносії будуть дощенту знищені, тим краще", — заявив естонський прем’єр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив 15 жовтня, що обговорив "енергетичне перемир'я" та продовження роботи механізму із постачання американської зброї Україні з українським президентом Зеленським у Брюсселі.

"Ми говорили про важливість реалізації енергетичного перемир’я, а також про постійну підтримку України з боку союзників по НАТО", — написав Рютте у мережі Х, не уточнивши деталей розмови.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом лідерів ЄС повідомив, що Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи.

"Обмеження знято. З нас досить", — сказав Зеленський в інтерв’ю Financial Times, що було опубліковане 15 жовтня.

За словами президента, Україна призупинила удари по російських енергетичних об’єктах на прохання США, тоді як Росія, попри оголошене президентом Трампом перемир'я, продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

Президент України сказав в інтерв'ю, що розбіжності між США, Україною та Європою вигідні російському президенту Володимиру Путіну. Зеленський також наголосив, що продовження війни без американської підтримки було б для України "дуже складним".



