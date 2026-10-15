В ЄС говорять про додаткові кошти для України, критикують план передачі російських активів під контроль США

Європейські лідери закликають збільшити фінансову допомогу Україні та продовжити її військову підтримку на тлі погіршення відносин Києва з Вашингтоном. Водночас, вони відкидають ідею передати заморожені російські активи під контроль США.

На саміті лідерів Європейського Союзу, що проходить 15-16 жовтня у Брюсселі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС має знайти додаткові кошти для фінансування України взимку та на наступний рік.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити зиму, а також підтримати її наступного року", — сказав Мерц на початку дводенного саміту у Брюсселі.

За словами очільника німецького уряду, фінансування необхідно збільшити, щоб забезпечити Україні довгострокову підтримку.

Наразі ЄС передбачив для України кредит на 90 мільярдів євро. Ці кошти, як очікується, допоможуть покрити українські бюджетні потреби до кінця 2027 року.

Втім, Київ вже заявив, що наступного року потребуватиме додаткової підтримки на десятки мільярдів євро.

Європейські лідери, серед іншого, обговорюють можливість використання заморожених російських активів для фінансування України. Йдеться про приблизно 200 мільярдів євро активів російського Центробанку, більшість яких зберігається в Бельгії.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що США пропонують розблокувати частину російських суверенних активів, заморожених в Європі, і передати їх під управління структури, за якою наглядатиме Вашингтон. Мовляв, такий крок сприятиме поновленню мирних переговорів з Росією. Цю пропозицію, за даними FT, американські посланці Джаред Кушнер та Стівен Віткофф озвучили на нещодавніх переговорах у Маямі. Українські переговорники підтвердили журналістам, що ця ідея була озвучена.

В Німеччині відкидають такий план. Зокрема, канцлер країни Фрідріх Мерц напередодні заявив:

"Це активи, заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми самі ухвалюватимемо рішення".

"Це жодним чином не можна розцінювати позитивно. Абсолютно ні", - відповів 15 жовтня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на питання про можливість передачі російських заморожених активів під контроль США.

Він сказав, що на саміті ЄС лідери шукатимуть шляхи використання цих заморожених активів для підтримки України.

"Йдеться про заморожені російські активи, що зберігаються в Європі й належать росіянам, які щодня руйнують Україну та вбивають там людей. Про розблокування цих активів не може бути й мови", - додав він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен в рамках саміту наголосив, що Європа повинна посилити підтримку Києва.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями. Вони мають робити все необхідне для захисту українського народу», — сказав він, додавши, що відповідальність за продовження війни лежить на президенту Росії Путіну.

Про необхідність посилення підтримки України 15 жовтня заявив також міністр оборони Британії Вес Стрітінг.

Виступаючи на події аналітичного центру CSIS у Вашингтоні, він закликав США продовжувати допомогу Україні, наголосивши, що це відповідає короткостроковим і довгостроковим інтересам Америки.

"Для США існують величезні можливості у сферах підтримки України, обміну досвідом та співпраці в оборонно-промисловому комплексі", сказав глава Міноборони Британії.

"Думаю, у найближчі роки й десятиліття США переконаються, що Україна зробить надзвичайно вагомий внесок у зміцнення американської могутності — як у військовому плані, так і в контексті розвитку оборонно-промислової бази", — сказав Стрітінг.

Британський урядовець також застеріг, що у випадку, якщо зміна кордонів силою і порушення суверенітету держав залишатимуться без належної відповіді, наслідки російської агресії відчують не лише Україна, але й за її межами.



