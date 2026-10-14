Рютте закликає союзників НАТО посилити ППО України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників збільшити підтримку протиповітряної оборони України.

"З наближенням зими та безперервною російською агресією союзникам потрібно робити більше, особливо для підтримки протиповітряної оборони", - сказав генсек альянсу.

Британія цього ж дня анонсувала прискорення поставок засобів ППО для України.

"Світу знову стало очевидно, хто є агресором у цьому конфлікті. Британія і надалі надаватиме вам усю можливу підтримку. І сьогодні я оголошую, що ми прискорюємо постачання вам засобів ППО британського виробництва та забезпечимо, щоб вони дісталися до місця призначення якомога швидше", - сказав прем'єр-міністр Британії Енді Бернем під час зустрічі у Лондоні із президентом України Володимиром Зеленським.

Британський прем’єр додав, що попросив усіх міністрів свого уряду зробити все можливе, аби надати Україні додаткову допомогу. "Ми розглядаємо всі можливі варіанти", - додав Бернем.

Генеральний секретар НАТО середу, 14 жовтня, відвідує Естонію. На спільній пресконференції з прем’єр-міністром країни Крістеном Міхалом у Таллінні, Рютте згадав про кампанію диверсійних дій в країнах НАТО, до причетності в яких підозрюють Росію.

"Росія продовжує свої атаки по цивільному населенню України та продовжує свою гібридну кампанію проти союзників НАТО", — заявив Рютте.

Він згадав підпал естонської оборонної компанії Milrem Robotics, до організації якого, за даними естонської влади, причетні російські спецслужби. Компанія постачала Україні безпілотні наземні роботизовані платформи THeMIS.

"Путін намагається послабити нашу рішучість і припинити нашу підтримку України, але Росія програє. Вона зазнає невдачі на полі бою в Україні, і нас не залякають", — наголосив Марк Рютте.

Як повідомляв Голос Америки, країни Заходу неодноразово звинувачували Москву в організації диверсій та інших операцій у Європі з метою підірвати підтримку України й дестабілізувати європейські країни.

За даними Associated Press, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в Європі зафіксували близько 200 інцидентів, пов’язаних із диверсіями та іншими ворожими діями, які приписують Росії.



