Пентагон відзначає досвід України, але нарікає на наявність китайських компонентів в дронах ЗСУ

Міністр війни США заявив, що досвід України є корисним, але лише певну його частину можна використовувати у США, через наявність китайських компонентів в українських дронах.

"Ми багато чого навчилися в України, однак не все з того, що там використовується, можна застосувати через наявність китайських компонентів", - зауважив очільник Пентагону Піт Геґсет у своєму виступі під час оборонної виставки, яку проводить Асоціація Сухопутних сил США (AUSA).

Очільник Пентагону додав: "Важливо переконатися, що ми здатні перейняти найкраще та засвоїти отримані уроки — з чим Сухопутні сили чудово впоралися, — а потім впровадити це на практиці".

США обмежують доступ власних виробників до китайський компонентів

Сполучені Штати та інші країни намагаються обмежити вплив Китаю на обороноздатність і присутність китайських компонентів у виробничому ланцюзі.

У липні 2026 року президент США Дональд Трамп підписав виконавчий наказ, який ускладнив можливості для оборонних компаній купувати елементи з Китаю для виробництва зброї.

Раніше в Пентагоні визнавали, що Україна досягла прогресу у цій сфері.

"Українці насправді випереджають нас в плані ізоляції від китайської мережі поставок”, - заявляв заступник директора підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц в інтерв’ю подкасту “Школа війни” минулого місяця. Наприкінці 2024 року українці визнали “екзистенційний ризик” залежності від китайських поставок, каже Метц.

Про прогрес у цій сфері говорили і учасники оборонної виставки Сухопутних сил США AUSA, що відбувається 12-14 жовтня у Вашингтоні.

Зокрема Авів Шапіро, співзасновник ізраїльської оборонної компанії ХТЕND, відзначив значну виробничу базу, яку має Україна, і висловив сподівання, що українські дрони можуть стати "заміною китайським дронам, бо Україна має велику виробничу базу електромоторів, дронів та сенсорів".

"Це б доповнило і замінило те, чого наразі потребує Захід. І звичайно, українці бачили все і пройшли через все, захищаючи свою Батьківщину", - додав Шапіро в коментарі Українській службі Голосу Америки.

Швидкість інновацій — серед головних уроків війни

Серед уроків, які оборонний сектор США виніс з ходу війни в Україні, учасники виставки, з якими поспілкувався Голос Америки, відзначали винахідливість, здатність масштабувати виробництво та адаптивність.

"Як кажуть, необхідність - мати винахідливість. Коли свобода під загрозою, українці навчились дуже швидко втілювати інновації. Чого ми навчились з нашої роботи в Україні - це те, що цикл інновацій (в Україні) триває 12 тижнів, а в Америці цикл закупівлі нової військової розробки - роки. Це неприйнятно. Отже те, як саме українці займаються інноваціями - великий урок для світу", - сказав учасник виставки AUSA Бері Гінклі, президент компанії "Блу Опс".

Раніше в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Майкл Горовиц, директор програми з національної безпеки Ради міжнародних відносин у США (CFR) відзначив, що Україна має використовувати те, що є в наявності, навіть якщо це китайські компоненти.

“Часто наявні і дешеві саме китайські компоненти”, - додає Горовиц, але відзначає, що зменшити залежність від Китаю “абсолютно життєво необхідно, з точки зору кібербезпеки”.

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