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Пентагон відзначає досвід України, але нарікає на наявність китайських компонентів в дронах ЗСУ

Очільник Пентагону Піт Гегсет 15 жовтня виступив на оборонній виставці США, яку проводить Асоціація Сухопутних сил США (AUSA). 14 жовтня, Вашингтон. Фото: Jim WATSON/ AFP
Очільник Пентагону Піт Гегсет 15 жовтня виступив на оборонній виставці США, яку проводить Асоціація Сухопутних сил США (AUSA). 14 жовтня, Вашингтон. Фото: Jim WATSON/ AFP

Міністр війни США заявив, що досвід України є корисним, але лише певну його частину можна використовувати у США, через наявність китайських компонентів в українських дронах.

"Ми багато чого навчилися в України, однак не все з того, що там використовується, можна застосувати через наявність китайських компонентів", - зауважив очільник Пентагону Піт Геґсет у своєму виступі під час оборонної виставки, яку проводить Асоціація Сухопутних сил США (AUSA).

Очільник Пентагону додав: "Важливо переконатися, що ми здатні перейняти найкраще та засвоїти отримані уроки — з чим Сухопутні сили чудово впоралися, — а потім впровадити це на практиці".

США обмежують доступ власних виробників до китайський компонентів

Сполучені Штати та інші країни намагаються обмежити вплив Китаю на обороноздатність і присутність китайських компонентів у виробничому ланцюзі.

У липні 2026 року президент США Дональд Трамп підписав виконавчий наказ, який ускладнив можливості для оборонних компаній купувати елементи з Китаю для виробництва зброї.

Раніше в Пентагоні визнавали, що Україна досягла прогресу у цій сфері.

"Українці насправді випереджають нас в плані ізоляції від китайської мережі поставок”, - заявляв заступник директора підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц в інтерв’ю подкасту “Школа війни” минулого місяця. Наприкінці 2024 року українці визнали “екзистенційний ризик” залежності від китайських поставок, каже Метц.

Про прогрес у цій сфері говорили і учасники оборонної виставки Сухопутних сил США AUSA, що відбувається 12-14 жовтня у Вашингтоні.

Зокрема Авів Шапіро, співзасновник ізраїльської оборонної компанії ХТЕND, відзначив значну виробничу базу, яку має Україна, і висловив сподівання, що українські дрони можуть стати "заміною китайським дронам, бо Україна має велику виробничу базу електромоторів, дронів та сенсорів".

"Це б доповнило і замінило те, чого наразі потребує Захід. І звичайно, українці бачили все і пройшли через все, захищаючи свою Батьківщину", - додав Шапіро в коментарі Українській службі Голосу Америки.

Швидкість інновацій — серед головних уроків війни

Серед уроків, які оборонний сектор США виніс з ходу війни в Україні, учасники виставки, з якими поспілкувався Голос Америки, відзначали винахідливість, здатність масштабувати виробництво та адаптивність.

"Як кажуть, необхідність - мати винахідливість. Коли свобода під загрозою, українці навчились дуже швидко втілювати інновації. Чого ми навчились з нашої роботи в Україні - це те, що цикл інновацій (в Україні) триває 12 тижнів, а в Америці цикл закупівлі нової військової розробки - роки. Це неприйнятно. Отже те, як саме українці займаються інноваціями - великий урок для світу", - сказав учасник виставки AUSA Бері Гінклі, президент компанії "Блу Опс".

Раніше в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Майкл Горовиц, директор програми з національної безпеки Ради міжнародних відносин у США (CFR) відзначив, що Україна має використовувати те, що є в наявності, навіть якщо це китайські компоненти.

“Часто наявні і дешеві саме китайські компоненти”, - додає Горовиц, але відзначає, що зменшити залежність від Китаю “абсолютно життєво необхідно, з точки зору кібербезпеки”.

Більше про виставку AUSA та учасників з України дивіться тут:

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    Оксана Бедратенко

    Вебредакторка, журналістка, економічна оглядачка Української служби Голосу Америки. Висвітлюю теми міжнародних санкцій, економіки воєнного часу, світові тенденції на ринках нафти та газу, новини фінансової сфери. Пояснюю просто складні теми міжнародних відносин, економіки США, України та світу, як в розлогих статтях, так і в коротких графічних відео.

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