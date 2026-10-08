Ексепідеміолог CDC: Росія не планує повідомляти про розслідування ймовірного спалаху чуми

ВООЗ закликала Росію надати більше інформації про смерть працівниці сибірської лабораторії з дослідження чуми. Марія Ван Керкхове, директорка ВООЗ із питань управління епідеміями та пандеміями, 7 жовтня повідомила, що агентство не розуміє, як заразилась жінка і вимагає більше деталей.

Росспоживнагляд офіційно не підтвердив випадок смерті від легеневої чуми, а смерть лаборантки Дар'ї Шипілової пов'язав із пневмонією "невідомого" походження. В Росії також заперечили повідомлення про другий випадок зараження чумою.

Хоча усі країни зобов'язані повідомляти ВООЗ про виявлені спалахи інфекційних хвороб протягом доби, не існує механізмів примусу чи покарання за те, що цього не зроблено. Про це Російській Службі Голосу Америки розповів епідеміолог, доктор медичних наук Михайло Фаворов, президент консультативної групи DiaPrep System, колишній регіональний директор у Центральній Азії Центрів із контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC).

Фаворов сказав: "Пам'ятаєте історію з COVID? Китай нічого не повідомляв, а сотні рейсів в цей день продовжували літати по всьому світу. Як інакше COVID міг би поширитись протягом кількох місяців по всьому світу? Одразу ж була катастрофа. А в наш час вже настільки повна, так би мовити, зневага до міжнародних договорів і настільки важлива суверенність всього і кожного, що, звичайно, у плани Російської Федерації не входить повідомляти про спостереження за лабораторною аварією ".

Фаворов розповів, що випадки зараження працівників внаслідок так званих лабораторних аварій трапляються досить часто, включаючи США, однак смертельних випадків і поширення хвороб у більшості випадків вдавалось уникнути завдяки вчасному лікуванню та карантину. Він висловив припущення, що тепер російська влада ізолювала всіх людей, які контактували із лаборанткою, тож для населення у Росії та світі цей випадок більше не становить загрози.

Також експерт розповів, що чума - це зооноз, тобто захворювання, що передається людині від тварин, зокрема ховрахів та інших степових, напівстепових, напівпустельних тварин у норах. " Чуми позбутися ми ніколи не зможемо . Вона була з нами завжди і завжди буде з нами", - пояснив Фаворов.

Як повідомляв Голос Америки, у Центрах із контролю та профілактики інфекційних захворювань США (CDC ) стежать за повідомленнями і співпрацюють із іншими державними структурами США для оцінки ситуації про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області, що призвів до летального результату.

У відомстві також нагадали, що чума - це серйозне бактеріальне захворювання, яке піддається лікуванню антибіотиками, особливо за умови своєчасного виявлення та початку терапії.