"Носити футболку із ім'ям Овєчкіна - те саме, що з ім'ям Путіна". Активісти провели протест перед грою Capitals

Активісти у Вашингтоні провели протест проти участі російського хокеїста Олександра Овєчкіна в іграх Washington Capitals через його підтримку влади у Росії.

Протестувальники влаштували акцію перед грою-відкриттям хокейного сезону між вашингтонською командою та Pittsburgh Penguins.

Учасники акції розповіли Голосу Америки, що їхня мета - "сказати Вашингтону, що просувати Овєчкіна не можна, тому що він прибічник Путіна". До вашингтонців, які продовжують носити спортивну форму із прізвищем Овєчкіна, вони закликали: "Чи ви б носили футболку із іменем Путіна?.. Це те саме, що носити футболку із іменем Овєчкіна".

Також активісти вимагали від компаній-спонсорів припинити долучати Овєчкіна до реклами, а від американської хокейної ліги NHL - не дозволити Овєчкіну грати до кінця сезону. Як раніше повідомив сам хокеїст, після сезону 2026-2027 він завершить спортивну кар'єру і повернеться до Росії.

Деякі вболівальники Capitals сказали Голосу Америки, що вони розділяють "спорт і політику" і що Овєчкін відіграє надто велику роль для команди. Овєчкін, капітан Capitals, грає за цю команду із 2005 року, у 2018 виграв Кубок Стенлі і є рекордсменом із кількості забитих голів в історії NHL.

У вересні Овєчкін з'явився у рекламній кампанії на підтримку партії президента РФ Владіміра Путіна "Єдина Росія" поряд із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, главою кремлівського пропагандистського видання RT Маргаритою Сімоньян і уповноваженою президента РФ із прав дитини Марією Львовою-Бєловою, розшукуваною Міжнародним кримінальним судом за викрадення українських дітей для їхньої примусової русифікації.

Після широкої негативної реакції конгресмен-республіканець Джо Вілсон вимагав провести розслідування й назвав це "тривожним прикладом того, як ключовий гравець NHL позичає своє зображення і міжнародну славу політичній організації, яка уможливила жорстоке правління Путіна та його триваючу агресію проти України".

Натомість у хокейному клубі американської столиці Capitals заявили, що Овєчкін, "як спортсмен, що найдовше виступає за команду з Вашингтона, і як важлива постать для місцевої спільноти, ... зосереджений на майбутньому сезоні та на тому значному внеску, який він продовжує робити як на льоду, так і в житті нашого міста".