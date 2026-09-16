NHL мусить пояснити участь Овєчкіна в агітації путінської партії - конгресмен Вілсон

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон вимагає від NHL провести розслідування щодо участі зірки американського хокею Олександра Овєчкіна у рекламній кампанії на підтримку партії "Единая Россия".

Вілсон назвав "надзвичайно тривожним" той факт, що "NHL і Capitals дозволили Олександру Овєчкіну з'явитися у рекламній кампанії на підтримку партії воєнного злочинця Путіна" й надіслав лист до комісара Національної хокейної ліги США Ґері Беттмена із запитом роз'яснити, які правила "регулюють участь діючих спортсменів у політичних рекламах чи пропаганді від імені диктаторських політичних партій та закордонних політичних режимів".

"Овєчкін безсоромно з'явився у відеокампанії поряд із важливими постатями режиму Путіна, включаючи російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова і Маргарити Сімоньян, головної редакторки кремлівського пропагандистського видання RT. Реклама оприлюднена перед російськими вересневими парламентськими "виборами" і являє тривожний приклад того, як ключовий гравець NHL позичає своє зображення і міжнародну славу політичній організації, яка уможливила жорстоке правління Путіна та його триваючу агресію проти України", - йдеться у листі Вілсона.

Він додав: "Американські хокейні вболівальники заслуговують на краще лідерство з боку своїх зіркових гравців".

Хокейний клуб Washington Capitals, за який Овєчкін грає із 2005 року, прокоментував ситуацію так: "Олександр Овєчкін - громадянин Росії; у міжсезоння він живе в Москві з родиною і житиме там після завершення кар’єри. Цього літа, перебуваючи в Росії, він отримав пропозицію від своєї країни взяти участь у відеокампанії".

У клубі додали: "Як спортсмен, що найдовше виступає за команду з Вашингтона, і як важлива постать для місцевої спільноти, він - як і ми - зосереджений на майбутньому сезоні та на тому значному внеску, який він продовжує робити як на льоду, так і в житті нашого міста".

Відео викликало широку негативну реакцію у соцмережах та критику від українських та міжнародних атлетів.

"Усі на цьому фото вирішили офіційно підтримати імперіалістичну війну Росії проти України, - написав у соцмережі X легендарний хокейний воротар Домінік Гашек, що виступав за NHL. - Серед них - хокеїст Овечкін, а також колишній хокеїст і капітан збірної Фетісов. Через кожного з них загине чимало українців і росіян".

"Це також приклад, як працює пропаганда в Росії, наскільки вона сильна, працює в Росії, що люди, вже будучи давним давно не в Росії, виїхавши, не живучи там, вони досі вірять в це. Вони вірять в Путіна, в його якусь місію в цьому світі", - сказав про Овєчкіна в коментарі Голосу Америки український скелетоніст Владислав Гераскевич.