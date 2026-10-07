Рубіо: наступне десятиліття визначить, чи збереже Захід своє місце у світі

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у середу, що Захід перебуває "на роздоріжжі", а наступне десятиліття визначить, чи "збереже він своє місце на чолі світу".

Про це Рубіо сказав під час візиту до Афін. Він наголосив, що саме в давній Греції були закладені основи західної демократії, а серед ключових рис західної цивілізації назвав індивідуалізм, прагнення до досліджень, винахідливість та цікавість до світу.

За словами Рубіо, давні греки розуміли, що немає нічого поганого в лояльності до своєї країни та в тому, щоб "понад усе боротися за захист її інтересів".

Рубіо сказав, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа обрали шлях на посилення країни, зокрема зміцнення промислового та оборонного секторів, а також боротьбу "за домінування у технологіях і галузях майбутнього".

"Ми хочемо вийти на нові рубежі у передовому виробництві та суперінтелекті, у сфері дронів, зброї та ведення війни, мікросхем, корисних копалин, кіберпростору та в усіх інших сферах людських можливостей", — сказав держсекретар США.

"Ми хочемо вивільнити нашу енергетику, відновити наші заводи, повернути наших астронавтів на Місяць і започаткувати нову еру освоєння космосу", — наголосив Рубіо.

Марко Рубіо додав, що європейські союзники США також починають виходити зі стану, як він сказав, "дрімоти". Зокрема, каже Рубіо, країни Європи збільшують оборонні витрати та розширюють власне виробництво.

Держсекретар визнав періоди напруженості у відносинах між Європою та США, при цьому наголосив на необхідності зміцнювати союз для протидії сучасним загрозам.

"Загрози, з якими ми зіштовхуємося сьогодні, такі ж реальні, як і ті, що поставали на драматичній сцені античності. Національні інтереси не зникли через появу міжнародних інституцій. Війна не щезла лише тому, що ми прагнули миру. Інші держави продовжували озброюватися, шукати шляхи до впливу та змагатися за території, технології, ресурси, ринки збуту, енергетичні потужності й владу. І ось знову спалахнула війна. Знову точиться суперництво між великими силами. Знову ми стикаємося з уразливістю, агресією, тероризмом — цілим всесвітом нових загроз і нападів. Тож ми мусимо оновити наші інституції та альянси, щоб спільно протистояти цим загрозам", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США.

"Ми не вважаємо, що трансатлантична дружба має бути грою з нульовою сумою. Навпаки, наше бачення — це альянс, сила якого перевищує суму сил його складових", — сказав Рубіо.

Серед прикладів зміцнення трансатлантичного партнерства він назвав угоду, яку минулого місяця підписали США, Данія та Гренландія. Документ передбачає розширення американської військової присутності в Гренландії, посилення присутності НАТО в Арктиці та підтверджує суверенітет Данії та Гренландії.

"Уся Європа, НАТО та Сполучені Штати стали безпечнішими, сильнішими та більш захищеними завдяки цьому. Ми хочемо перемогти разом. Ми змушені перемогти разом", — заявив Рубіо.

Держсекретар США здійснює турне трьома країнами. Воно розпочалося з візиту до Ісландії та завершиться поїздкою до Португалії.



