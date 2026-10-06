Рубіо не бачить руху до конструктиву в теперішній ситуації з припиненням війни Росії

США прагнуть зіграти конструктивну роль у мирному процесі в Україні, але наразі ситуація з припиненням війни розвивається в іншому напрямку, заявив держсекретар США Марко Рубіо.



"Наразі, коли йдеться про Україну, ми зосереджені на завершенні конфлікту, якщо це можливо. Величезні людські втрати викликають глибокий жаль. Якщо ми можемо відіграти якусь роль у припиненні цієї війни, ми хотіли б відіграти конструктивну роль", - заявив головний дипломат США.

Він додав: "Звісно, ми стежимо за розвитком подій і бачимо, що наразі ситуація рухається не в цьому напрямку".

На питання журналіста про перспективи вступу України до НАТО Рубіо додав, що наразі це не обговорюється, адже таке рішення мають ухвалити всі члени Альянсу одноголосно. Він зауважив, що США зараз зосереджені на тому, щоб "цей конфлікт завершився".

Заяви прозвучали під час спільної пресконференції Рубіо з міністеркою з закордонної політики Ісландії Торгедур Кетрін Гуннарсдоттір.

Цього тижня Рубіо перебуває з візитом у Європі, відвідує Ісландію, Грецію та Португалію.

Напередодні, перед відльотом до Європи, Рубіо прокоментував роботу посольства США в Києві.

"США самі визначатимуть, наскільки небезпечно для американського посольства продовжувати працювати в Києві", - заявив дипломат.

3 жовтня російське МЗС оголосило про продовження обстрілів Києва та інших міст, і закликало іноземних громадян та дипломатів залишити Україну. Дипломати низки європейських країн засудили погрози Кремля і видали спільну заяву.

"Ми залишаємось", - таке повідомлення посольства розмістили на своїх сторінках у соцмережах.

"Погрози не спинять європейську підтримку України, - твітує посолка ЄС Катерина Мартенова. - Це лише нагадує нам, чому ця підтримка важлива!"



У посольстві Нідерландів нагадали Росії, що вона "підкоряється Віденській конвенції та міжнародному праву".

Посольство Великої Британії назвало погрози Росії "неприйнятними", і запевнило в тому, що підтримка України є непорушною.

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