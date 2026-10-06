Франція випробувала ядерну балістичну ракету. Литва рухається до дозволу на ядерну зброю

Франція провела випробувальний запуск модернізованої балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, з атомного підводного човна.

Президент країни Еммануель Макрон спостерігав за запуском і опублікував відео балістичної ракети M51.3 у мережі Х.

"Щоб бути вільним, треба, щоб тебе боялись. А щоб тебе боялись, треба бути сильним", - написав президент Макрон, назвавши успішний запуск "підтвердженням надійності наших сил стримування".

Раніше цього року Макрон попереджав про зміну характеру "російських загроз" щодо європейських країн.

Президент Франції також запропонував європейським партнерам долучитися до "передової" системи ядерного стримування Франції — єдиної країни ЄС, що володіє ядерною зброєю.

До французької ініціативи вже приєдналися Британія, Німеччина, Польща, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Греція, Данія та Норвегія.

Литва хоче дозволити ядерну зброю в країні

Литва 5 жовтня зробила крок у напрямку дозволу на розміщення в країні ядерної зброї.

Парламент країни проголосував за поправку, яка скасовує положення про заборону на розміщення іноземних військ та зброї масового знищення в країні.

Щоб зміни відбулися, парламент має ще раз проголосувати. За законом, це має статись принаймні через три місяці. Голосування очікується 12 січня.

Конституція Литви не дозволяє літакам чи кораблям НАТО, які несуть ядерну зброю, заходити на територію країни навіть з метою стримування.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на голосування у Литві заявив про ризик «подальшої ескалації напруженості» між країнами.

У червні цього року Фінляндія скасувала заборону на розміщення на своїй території ядерної зброї. Тоді офіційні Гельсінкі пояснили це необхідністю країни «виконувати свої зобов’язання як союзника по НАТО».

Як повідомляв Голос Америки, Росія напередодні надіслала НАТО документ, в якому припустила використання ядерної зброї у випадку спроби альянсу ізолювати Калінінград.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь нагадав, що НАТО - це мирний оборонний альянс, а ядерні погрози Росії, за його словами, "абсолютно недоречні й не сприяють вирішенню ситуації".

Американський експерт із ядерного озброєння, директор дослідницького центру Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбалл рекомендує серйозно ставитись до російських погроз.

"Російські погрози слід сприймати всерйоз і рішуче засудити як неприйнятні. Вони відображають легковажне та незріле ставлення Москви до ризиків та небезпек застосування ядерної зброї", з сказав у коментарі Голосу Америки Деріл Кімбалл.

"Реальність така, що будь-яке застосування ядерної зброї, хоч би якою "обмеженою" вона вважалася, у конфлікті з іншою державою, що володіє ядерною зброєю, або з ядерним альянсом, неодмінно призвело б до відповідного ядерного удару, подальшої ескалації, та початку катастрофічної глобальної війни", - аналізує Кімбалл.

Тоді як Кір Джайлз, письменник, запрошений науковий співробітник програми з Росії та Євразії в Chatham House вважає, що погрози Росії "мають спекулятивний характер".

"Ризик невисокий, поки країни-жертви залишаються "хлопчиком для побиття", пасивними, і не накладають на Росію у відповідь значних витрат чи наслідків. Саме по собі це створює для Росії стимул продовжувати промацувати і відчувати, і зрозуміти, скільки саме потрібно, щоб спровокувати реакцію у відповідь", з каже Кір Джайлз.

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