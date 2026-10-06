Трамп вважає "проблемою" підозру на чуму в Росії

Президент США Дональд Трамп назвав "проблемою" для Росії підозрюваний спалах чуми. Він запропонував Москві допомогу у вирішенні цієї ситуації.

На запитання журналіста, чи непокоїть його підозра на спалах чуми у Росії, президент США відповів, що "так, непокоїть".

"Це пневмонійна чума, якщо можна так сказати. Хвороба, яку ми раніше могли контролювати. Але якимось чином ці мікроби стали сильнішими й розумнішими. Вони як армія. Збудники справді стали відносно сильнішими, ніж раніше, і засоби, що ефективно діяли проти пневмонії, тепер так добре вже не працюють", - сказав Дональд Трамп 5 жовтня.

"Мені не подобається те, що вони це мають, - додав президент США. - Це складна хвороба. Ми допоможемо. Усім, в кого подібні проблеми, ми завжди допомагаємо".

2 жовтня у Росії померла співробітниця науково-дослідного інституту боротьби з чумою в м.Іркутськ, що в Сибіру. За даними російських ЗМІ, жінку звали Дар’я Шипилова, їй було 28 років, і вона працювала лаборанткою в інституті.

Після цього випадку місцева влада помістила на карантин близько 200 людей, що викликало реакцію та занепокоєння у соціальних мережах та в міжнародних ЗМІ.

Наглядовий орган РФ "Роспотребнадзор" заявив, що причиною смерті молодої жінки стала пневмонія невстановленого типу, а поміщення на карантин всіх, хто контактував з нею, це запобіжний захід.

Один із російських губернаторів повідомив, що жінка "могла" померти від чуми. Як саме вона могла захворіти, офіційно не повідомляють. Як і немає підтвердження, що причиною смерті стала власне чума.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що потребує від Росії більше інформації про випадок смерті, де серед причин називають "пневмонію невідомого типу".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що російська сторона повідомила їх, що в місті Іркутськ не зафіксовано випадків захворювання на чуму.

Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили захисні заходи на своїх кордонах , щоб запобігти можливому поширенню інфекційних захворювань.

Спеціаліст з інфекційних захворювань у США, доктор Стівен Голдберг в інтерв'ю американському каналу Fox5 сказав: "Це хвилююче питання для тієї частини світу (де це сталося - ред.). Це не Ковід. Це не кір. Я не хочу, щоб люди непокоїлись. але це те, що викликає стурбованість".

Він наголосив, що бактерію, яка викликає чуму, можна лікувати антибіотиками. Доктор Голдберг розповів, що у США щороку фіксують до десяти випадків заражень на чуму, здебільшого у західних штатах країни, у малозаселених регіонах, внаслідок контактів людини з дикими тваринами.







