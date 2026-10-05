У США фіксують спалах кору. Яка ситуація в Україні

У США фіксують спалах кору. Лише у штаті Пенсильванія місцевий Департамент із охорони здоров'я повідомив про понад тисячу підтверджених випадків інфікування та п'ятеро смертей через кір.

Загалом Центри з контролю та запобігання хворобам (CDC) від січня до жовтня цього року зафіксували близько чотирьох тисяч хворих на кір у майже всіх американських штатах, що на півтори тисячі більше, ніж за весь 2025 рік.

Найбільше випадків хвороби припадає на вікову групу дітей 5-19 років. Понад 90% тих, хто захворів, були не вакцинованими, свідчать дані CDC.

Окрім Пенсильванії, найбільші спалахи кору стались у Південній Кароліні, Юті, Вісконсині, Вірджинії, Огайо, Техасі, Флориді.

CDC нагадує, що вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) є безпечною та ефективною. Коли понад 95% населення певної спільноти вакциновано, більшість людей захищені завдяки колективному імунітету. Однак рівень охоплення вакцинацією серед дітей, які відвідують початкову школу у США, знизився з 95% у 2019–2020 навчальному році до 92,4% у 2025–2026 навчальному році, внаслідок чого близько 280 тисяч дітей цієї вікової групи опинилися в зоні ризику цього навчального року.

В Україні цього року виявили менше захворювань на кір, ніж торік. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за першу половину 2026 року виявили 627 випадків кору, що у понад 2 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше випадків цього року фіксують у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Як зазначає Всесвітня організація з охорони здоров'я, кір - одна з найшвидше поширюваних інфекційних хвороб. Вірус переноситься, коли інфікована людина дихає, кашляє або чхає.

Хвороба може перебігати тяжко, викликати ускладнення і навіть призвести до смерті. На кір може захворіти кожен, але найчастіше ця інфекція вражає дітей.

Ліків від кору немає, однак щеплення є високооефективним засобом запобігання спалахів, повідомляють у ВООЗ.