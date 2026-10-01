Україна закликала США ввести санкції проти супутникового проєкту РФ "Рассвет"

Росія активно розширює свою альтернативу Starlink - систему супутників "Рассвєт". Вже у 2027 році це може дозволити РФ цілитись по території України у режимі реального часу.

Про це заявив виконувач обов'язків посла України у США Денис Сєнік. Саме тому, за його словами, Київ закликає США запровадити санкції проти низки російських компаній, які допомагають розробляти цю мережу.

30 вересня під час спілкування із журналістами у Вашингтоні Сєнік зазначив, що Київ має намір запровадити власні національні санкції проти компаній, причетних до цього проєкту. Він додав: "Якщо проти цих компаній не запровадять санкції, це фактично уможливить реалізацію цієї програми для Росії, що докорінно змінить ситуацію".

Також в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки Оксана Ферчук, міністерка цифрової трансформації України заявила, що супутниковий "проєкт, який розвивається в Росії", становить для України велику небезпеку.

Ця небезпека стане реальністю за достатньо короткий період часу.

"Проєкт, який розвивається в Росії, він становить для нас велику небезпеку", - сказала представниця українського уряду.

"Ми бачимо, що ця небезпека стане реальністю за достатньо короткий період часу. Важливо розуміти, чи є у нас інструментарій для того, щоб цьому протидіяти. Ми зараз на етапі вивчення цих інструментів", - додала міністерка цифрової трансформації України.

Росія раніше заявляла, що планує запустити в експлуатацію систему "Рассвєт" у 2027 році. У березні компанія повідомила, що вивела на орбіту перші 16 супутників і планує протягом кількох років збільшити їхню кількість до 900.

Зараз на орбіті перебуває понад 10 тисяч супутників Starlink від SpaceX.

Також у спілкуванні з журналістами Сєнік повторив заклик української влади до SpaceX надати ЗСУ доступ до Starlink на території Росії для ударів по воєнних цілях з метою захисту української території.