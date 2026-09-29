Президент Трамп заперечує, що пропонував Ірану послабити санкції

Президент США Дональд Трамп заперечив, що пропонував Ірану послабити санкції і розморозити активи країни в обмін на поступки під час переговорів щодо ядерної програми.

Тим часом представники США та Ірану вдруге за тиждень спілкувалися через посередників.

Президент назвав оманливим повідомлення видання Axios про нібито пропозицію США щодо санкцій.

"Axios щойно опублікував матеріал про те, що "Трамп" запропонував Ірану послаблення санкцій і розмороження заморожених коштів, — написав Трамп у понеділок у соцмережі Truth Social. — Це неправда. Я їм нічого не пропонував!" — заявив він і закликав видання відкликати матеріал.

У вівторок курс іранської валюти впав до нового історичного мінімуму: за один долар давали 2,5 мільйона ріалів, на тлі посилення економічного тиску США.

У понеділок Трамп повідомив журналістам, що представники США та Ірану спілкувалися через посередників. Це був другий такий контакт після минулого вівторка, коли представники сторін зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.



"Ми переможемо. Щодо мене, то це станеться тим чи іншим чином. Це станеться досить швидко", — сказав Трамп у відповідь на запитання, чи може він розповісти подробиці переговорів у понеділок.



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що представники його країни зустрілися в Нью-Йорку з катарськими посередниками, щоб обговорити пропозицію Тегерана відкрити Ормузьку протоку в обмін на скасування США морської блокади, розмороження активів та припинення конфлікту. Арагчі повідомив журналістам у Нью-Йорку, що Іран очікує на відповідь через посередників у вівторок.



Президент Трамп заявив, що готовий до угоди, але на вихідних відкинув пропозицію Ірану і заявив, що Іран хоче домовлятись, "тому, що так сильно програє".



Виступаючи в Білому домі в понеділок, Трамп повторив, що США ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.



"Ми не дали їм отримати [ядерну зброю]. У них ніколи не буде ядерної зброї. І вони це розуміють та готові це сказати", — заявив Трамп журналістам у Білому домі під час заходу, присвяченого проєкту американського стального заводу.



Президент Ірану Масуд Пезешкіан минулого тижня заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що його країна не прагне отримати ядерну зброю. Водночас він сказав, що Тегеран не відмовиться від ядерних технологій і не поступиться санкціям.



У вівторок нафта Brent торгувалась на рівні 103,71 долара за барель, тоді як американський еталонний сорт West Texas Intermediate (WTI) — 90,71 долара за барель. До початку війни між США та Іраном середня ціна нафти Brent у лютому цього року становила близько 73 доларів за барель, а West Texas Intermediate — близько 67 доларів.



Президент запевнив американців, що інфляція та ріст цін на бензин знизяться після завершення конфлікту з Іраном.



Британська організація з безпеки морського судноплавства UKMTO повідомила у вівторок, що пізно ввечері в понеділок у протоці судно було уражене, ймовірно, невідомим снарядом. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вдалося загасити, також є постраждалі.



Державний секретар США Марко Рубіо обґрунтував військові дії США проти Ірану, заявивши, що якби іранський режим мав ядерну зброю, "вони могли б робити все, що завгодно, у протоці".



"Президент мав вирішити питання, щоб вони не перетнули межу недоторканності. Він не міг дозволити їм отримати стільки ракет, безпілотників і стільки зброї, що військовими засобами вже неможливо буде щось зробити з їхньою ядерною програмою", — сказав він Fox News у понеділок.

"Саме цього вони намагалися досягти. Саме цьому президент запобіг", - додав Рубіо.