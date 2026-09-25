Депортація, індоктринація та мілітаризація українських дітей Росією: Чого вдалося досягнути з цих питань під час роботи Генасамблеї ООН

США обрали організацію, яка отримає 12 мільйонів доларів на втілення проєкту з підтримки реабілітації та повної реінтеграції українських дітей і молоді. Про це оголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очікується, що незабаром буде оголошено рішення щодо вибору отримувачів ще одного пакету фінансування — у розмірі 15 мільйонів доларів — для пошуку та повернення дітей, примусово переміщених до Росії.

"Примусове переміщення та утримання українських дітей Росією є одними з найжахливіших злочинів, скоєних під час цієї війни, — йдеться у повідомленні Дениса Сєніка, тимчасового повіреного у справах України у США від 24 вересня. — Допомога, про яку оголосили Сполучені Штати, є важливим внеском у пошук та встановлення місцезнаходження наших дітей, їхнє повернення додому, а також у забезпечення необхідної реабілітації, догляду та підтримки, щоб вони могли безпечно возз’єднатися зі своїми родинами та громадами".

"Ізолювати, перепрограмувати, відправити воювати"

За даними української влади, 20 651 українська дитина була депортована або вимушено переселена до Росії. Всього було повернуто 2 616 дітей. У березні цього року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своєму звіті назвала депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією злочинами проти людяності. Вісімдесят відсотків дітей у випадках примусового переміщення, які розслідувала Комісія, не були повернуті.

Оголошення про відбір організації представник США зробив під час закритого засідання високого рівня у рамках 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, у четвер, 24 вересня, присвяченого поверненню українських дітей, депортованих до Росії, а також політиці Росії щодо українських дітей, які проживають на окупованих територіях, повідомили українські делегати -учасники засідання.

У засіданні взяли участь представники української влади на чолі із заступницею міністра закордонних справ Мар’яною Бецою, керівники структур ООН та ЄС, а також заступники прем’єр-міністрів, міністри та заступники міністрів переважно європейських країн.

За словами Максима Максимова, координатора ініціативи президента України Володимира Зеленського, Bring Kids Back UA, для України метою цього заходу було розширити наратив про дітей, які страждають від російської агресивної політики, — вийти за рамки розмови про примусове переміщення дітей.

"Дуже багато уваги, заслужено, приділяється депортації, примусовому переміщенню дітей, тому що це легко візуалізувати, зрозуміти. А от таким питанням як індоктринація, тобто промивка мізків, русифікація і мілітаризація на окупованих територіях, присвячується набагато менше уваги, хоча наслідки цієї політики є руйнівними", — сказав Максимов у коментарі Голосу Америки.

Під час засідання у четвер було представлено звіт Консультативної групи з питань злочинів проти людяності в Україні із аналізом цих практик та правових механізмів притягнення за них до відповідальності.

"Наш захід був спрямований на те, щоб розпочати цю дискусію і рухатись далі вже з розумінням: які докази треба збирати, які елементи злочину треба доводити, які у нас є шляхи від міжнародних організацій до судів, що треба робити на національному рівні", — пояснив Максимов.

У своєму виступі, відповідно до нотаток, якими він поділився із Голосом Америки, Максимов описав три основні етапи перетворення українських дітей на російських солдатів: ізоляція від родин та друзів, що залишає дитину дезорієнтованою; руйнування української та нав’язування російської ідентичності; і врешті — мілітаризація, коли діти потрапляють до державних програм, де їх навчають керувати дронами та навчають іншим бойовим навичкам.

"Саме так виглядає задум Росії: ізолювати, перепрограмувати, відправити воювати. Кожен крок підсилює попередній. Коло замикається. Дитина, яку навчили забути Україну, тепер готова воювати проти неї", — сказав він під час засідання.

Максимов звернувся до учасників із проханням чітко називати цю політику тим, чим вона є, — "цілеспрямованою державною політикою зі стирання ідентичності українських дітей і перетворення їх на солдатів", — розширювати практичні дії, такі як санкції та кримінальне переслідування — на авторів та тих, хто впроваджує цю політику, а також розвивати ідеї, представлені у звіті.

"Українські діти не повинні ставати людським резервом для наступної війни Росії" , — наголосив він.

На окупованих територіях України проживає близько півтора мільйона українських дітей.

Доповідь ОБСЄ, підготовлена в рамках Московського механізму в липні 2026 року, доходить висновку, що "закони та практики, запроваджені Російською Федерацією в освітній сфері на окупованих територіях та в Росії, спрямовані на індоктринацію та мілітаризацію дітей української національності та/або етнічного походження, можуть становити злочин проти людяності у формі переслідування".

Створити посаду спецпредставника ООН з повернення дітей запропонували на Радбезі

У середу, 23 вересня, під час засідання високого рівня щодо України в Раді Безпеки ООН кілька спікерів закликали Росію виконати прийняту третього грудня 2025 резолюцію Генасамблеї ООН , яка вимагає від неї забезпечити "негайне, безпечне та безумовне повернення всіх українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано".

"Росія повинна надати інформацію про місцезнаходження тисяч викрадених українських дітей. І Росія повинна повернути їх додому, адже це діти України", —наголосив президент Латвії Едгарс Рінкевич.

А посол Ліберії в ООН Льюїс Г. Браун II запропонував створити посаду спеціального представника ООН, відповідального за повернення депортованих дітей .

Посол США в ООН Майкл Волц навів приклад зусиль першої леді Меланії Трамп із повернення дітей як зразка вирішення складних питань ворогуючими сторонами.

"І якщо Росія та Україна можуть працювати над возз’єднанням дітей із їхніми сім’ями, то вони можуть сісти за стіл переговорів і розпочати набагато складнішу роботу із завершення цього конфлікту ", — наголосив посол США в ООН.

Відповідно до останнього повідомлення на цю тему на сайті Білого дому від 17 серпня цього року, зусилля першої леді посприяли возз’єднанню 34 дітей зі своїми родинами.

Її внесок також відзначив і президент США Дональд Трамп, у своїй промові на Генасамблеї ООН.

"Більшість людей просто не уявляють, що відбувається"

Неподалік від штаб-квартири ООН в парку в Нью-Йорку громадська організація Razom for Ukraine розгорнула інсталяцію із 20 тисячами білих ведмедиків, які представляють 20 тисяч українських дітей, які були насильно переміщені до Росії. Інсталяція створена у партнерстві із Американською коаліцією за Україну та компанією Meest та була вперше представлена у Вашингтоні, а потім ще у восьми містах США та Канади.

Катя Павлевич, радниця з питань дітей громадської організації Razom for Ukraine, розповіла Голосу Америки, що ця інсталяція викликала інтерес місцевих мешканців, української громади, дипломатичних працівників, які приїхали на сесію або працюють у Нью-Йорку.

"Практично всі нас запитували, а що робить ООН, щоб повернути дітей? Дійсно, структури ООН роблять багато для документування цієї проблеми, але хотілося б бачити більше політичного тиску", - каже активістка. Агресор, Росія, досі залишається в Раді Безпеки ООН, додає вона, а країни-члени організації, які прагнуть допомогти Україні, формують партнерства поза межами цієї організації, а не в її рамках.

А хтось й вперше дізнався про цю трагедію, що не дивує Меган Моббс, президентку Фонду Р. Т. Везермана та доньку колишнього спецпредставника США щодо України Кіта Келлога, яка також є авторкою з документального фільму "Вкрадені діти: У пошуках викрадених дітей України".

“Більшість людей просто не уявляли, що насправді відбувається. Навіть мої власні батьки, які дуже добре знають, чим я займаюся, не усвідомлювали ані масштабів, ані розмаху цього явища і не розуміли, наскільки системно та масштабно до цього була залучена російська державна машина,” — цитує її прес-реліз Razom for Ukraine, присвячений цій події.