Президент Трамп в ООН подякував Першій Леді за зусилля із повернення українських та російських дітей

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок, 22 вересня, Президент США Дональд Трамп відзначив зусилля Першої Леді Меланії Трамп у поверненні українських дітей, які були депортовані до Росії.

«Я також хочу відзначити надзвичайну роботу нашої чудової першої леді, яка забезпечила безпечне повернення додому до своїх родин багатьох переміщених українських і російських дітей», – сказав Трамп.

За даними української влади , 20 651 українська дитина була депортована або вимушено переселена до Росії. Всього було повернуто 2 616 дітей.

Кілька країн допомагають Україні повернути дітей, сформувавши коаліцію, до якої сьогодні входить 51 член, включно зі Сполученими Штатами, але найбільша частка повернень відбувається завдяки часто ризикованим місіям українських недержавних організацій. Усі ці зусилля координуються ініціативою президента України Володимира Зеленського, Bring Kids Back.UA .

Відповідно до останнього повідомлення на цю тему на сайті Білого Дому від 17 серпня цього року, зусилля Першої леді посприяли возз’єднанню 34 дітей зі своїми родинами.

“Так багато дітей. Дуже вам дякую, Перша леді. Дуже вам дякую”, – сказав американський президент під час свого виступу в ООН, що викликало бурхливі оплески.

Хоча зусилля української влади, громадських організацій та їхніх міжнародних партнерів зосереджуються на повернення українських дітей, переміщених до Росії, відомо про окремі випадки, коли російських дітей, розлучених через військові дії, повертали до їхніх родин в Російській Федерації.

У своєму блозі за 22 жовтня 2025 року Меланія Трамп описує один такий випадок. Вона пише, що у результаті роботи її представника із командою російського президента було повернуто вісім дітей, «серед них – одна дівчинка, яку тепер повернули з України до Росії».

У серпні 2025 року Меланія Трамп написала президенту РФ Володимиру Путіну листа , закликаючи його захищати дітей, який Дональд Трамп передав йому особисто під час саміту на Алясці 15 серпня.

У грудні 2025 Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію , яка вимагає від Російської Федерації забезпечити «негайне, безпечне та безумовне повернення всіх українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано».

У березні цього року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своєму звіті назвала депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією злочинами проти людяності.

«Комісія також дійшла висновку, що російська влада вчинила злочин проти людяності – насильницьке зникнення дітей, депортованих або переміщених з України, – а також воєнний злочин у вигляді невиправданої затримки їхньої репатріації», – йдеться у звіті.

Вісімдесят відсотків дітей у випадках примусового переміщення, які розслідувала Комісія, не були повернуті. А коли дітей вдавалося повертати, це було зроблено всупереч зусиллям російських представників, які чинили перепони та затягували процес, йдеться у звіті.

Під час виступу в ООН, Дональд Трамп також зазначив, що того ж дня Меланія Трамп «проводить зустріч у рамках ініціативи «Fostering the Future Together», яка об’єднує майже 60 членів, щоб допомогти покращити життя молодих людей у всьому світі».