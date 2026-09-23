Санкції, Китай і війна в Україні. Про що Трамп говоритиме із Сі у Вашингтоні

Стосунки США та Китаю, роль двох країн у врегулюванні міжнародних воєн та виклики, що становлять новітні технології, як очікується, будуть на порядку денному зустрічі президентів США та Китаю у Вашингтоні. Про бажання залучити китайського лідера до перемовин про завершення війни в Україні напередодні президент України Володимир Зеленський говорив з президентом США Дональдом Трампом. Оглядачі вказують - Китай може допомогти зупинити війну, якщо використає свій вплив на Путіна.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибуває до США з триденним державним візитом у середу, 23 вересня. Це його шоста поїздка у Вашингтон за час президентства і перший державний візит до Білого дому з 2015-го року.

Президент США Дональд Трамп сподівається обговорити з китайським колегою дефіцит торговельного балансу з Китаєм, а також намагатиметься зберегти американське лідерство у сферах штучного інтелекту та технологій з виробництва напівпровідників.

У Білому домі повідомили, що Трамп зустріне Сі після його прибуття на авіабазу Ендрюс у середу, а в четвер влаштує офіційну церемонію на південній галявині Білого дому.

У параді з нагоди державного візиту візьмуть участь 479 військовослужбовців США, а військові літаки B-2 Spirit та F-22 Raptor зроблять демонстративні прольоти над столицею.

Після переговорів між президентами у четвер президент та перша леді США влаштують святкову вечерю для першої родини Китаю, а в п’ятницю проведуть чаювання у Червоній залі Білого дому.

Після цього президентські пари відвідають Національний архів у Вашингтоні, де будуть виставлені документи на тему американсько-китайських відносин.

Минулого тижня президент Трамп висловив сподівання, що зустріч із лідером Китаю буде продуктивною: "У нас справи з Китаєм йдуть дуже добре, і в нас із президентом Сі склалися гарні стосунки".

Дональд Трамп відвідував Пекін у травні цього року, тоді як лідери країн демонстрували прихильність і заявляли про прагнення до "конструктивних відносин, що ґрунтуються на стратегічній стабільності".

Попри ці заяви, напруга між державами не зникла. Зокрема, лідери мають розбіжності у політиці щодо Тайваню, питаннях видобутку рідкіснеоземельних матеріалів, а також мають різні підходи до економіки.

Спірні питання між США та Китаєм

Для Сі Цзіньпіна найважливішим спірним питанням у двосторонніх відносинах залишається продаж американської зброї Тайваню — самоврядній країні, яка є партнером США, але яку Китай вважає власною провінцією.

Китай давно вимагає від США припинити періодичні поставки зброї Тайваню. У травні цього року Дональд Трамп повідомив, що призупинив розгляд запланованого пакета озброєнь для Тайваню на 14 млрд доларів. "Усе залежить від Китаю. Це дуже вагомий козир на переговорах", - зазначив Дональд Трамп.

Офіційний Пекін також зацікавлений обговорити американські мита. Минулого року Трамп запровадив мита на китайський імпорт, що допомогло скоротити дефіцит торговельного балансу з Китаєм до 202 мільярдів доларів — найнижчого рівня з 2004 року. У відповідь Китай запровадив власні мита на американські товари.

Обидві країни є конкурентами у розвитку штучного інтелекту, тож лідери ймовірно обговорять загрози та переваги ШІ.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США прагнуть налагодити канал зв’язку з Китаєм для реагування на інциденти, пов’язані зі штучним інтелектом, а також спробувати дійти згоди щодо основних загроз, які несе ШІ — чи то неконтрольованих агентів ШІ, чи недержавних суб’єктів у кіберпросторі.

Трамп на зустрічі, як вважають оглядачі, може домагатися звільнення громадян США, яких утримують у Китаї. Він вже піднімав це питання на зустрічі із президентом Сі у травні.

Україна на зустрічі Трампа та Сі

Чи будуть президенти США та Китаю обговорювати російську війну проти Україну, офіційних повідомлень на цю тему сторони не озвучували.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Дональдом Трампом 22 вересня сказав, що запропонував долучити китайського президента до переговорного процесу щодо завершення російської війни.

"Я дуже відверто сказав президенту (Трампу - ред.): ми вважаємо, що якби він також залучив до цього процесу лідера Сі — адже той має вплив на Путіна... Якщо ми хочемо завершити цю війну — не просто на словах, — ми всі маємо працювати задля цього цілодобово, заради людей", - сказав президент Зеленський.

Представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН 23 вересня заявив, що підтримує кроки, які відбувались останнім часом у напрямку досягнення миру в Україні, але наголосив, що Китай не є стороною конфлікту.

"Діалог та переговори — це єдиний реальний шлях до вирішення української кризи. Останнім часом відбулася низка контактів і взаємодій між ключовими сторонами. Китай вітає ці кроки. Попри наявні розбіжності в позиціях, саме стіл переговорів є відправною точкою на шляху до миру", - заявив Фу Цун, постійний представник КНР при Організації Об’єднаних Націй.

"Китай закликає всі зацікавлені сторони відмовитися від ментальності часів "холодної війни" та блокового протистояння", - наголосив він надзвичайний посол Китаю в ООН і додав, що Китай не є стороною конфлікту у російсько-українській війні.

"Китай підтримує тісні контакти з Росією, Україною та іншими зацікавленими сторонами", - сказав на Раді безпеки ООН Фу Цун, представник Китаю при ООН.

Експерти вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) вважають, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін на зустрічі 24 вересня обговорять політику щодо Росії та України.

Співробітник CSIS Едгар Каган заявив, що "Трамп, імовірно, обговорить воєнний конфлікт в Україні — зокрема, останні зусилля США, спрямовані на досягнення припинення вогню. І він ймовірно шукатиме підтримки Сі у взаємодії з російським лідером Володимиром Путіним".

Напередодні президент Трамп підписав законопроєкт сенатора Грема, який, серед іншого, передбачає запровадження санкцій щодо найбільших покупців російської нафти й газу. Китай входить до найбільших імпортерів російських енергоресурсів.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у коментарі Українській службі Голосу Америки також висловив впевненість, що лідери США та Китаю торкнуться питання війни в Україні: "Авжеж. Китай може відіграти роль, і ця роль може бути конструктивною, якщо вони так вирішать".

Тейлор переконаний, що Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна, щоб той зупинив війну.

"Звичайно, Китай на словах підтримує Росію. Але вони також є великим партнером, старшим партнером у російсько-китайських відносинах. ... Китайці казали, що хочуть, щоб війна зупинилась, Якщо це так, вони можуть повпливати. Вони купували російську нафту, надавали компоненти. Вони можуть припинити надавати компоненти. Якщо вони справді захочуть, вони можуть натиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Отже президент Трамп може натиснути на Сі Цзіньпіна, щоб той натиснув на Путіна", - аналізує відносини США та Китаю щодо України колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.



