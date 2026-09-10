БРІКС кидає виклик долару: як Індія балансуватиме між США та Росією

Цими вихідними у столиці Індії Нью-Делі відбудеться саміт лідерів БРІКС – об’єднання країн, на які припадає близько 45% населення світу та понад третина світового ВВП за паритетом купівельної спроможності.

Цього року зустріч відбудеться в умовах підвищеної геополітичної та економічної невизначеності.

Індія, як країна-господарка, змушена політично балансувати. Нью-Делі намагається зберегти відносини як із ключовими західними партнерами, так і з членами БРІКС.

Сполучені Штати, які не входять до БРІКС, як очікується, пильно стежитимуть за важливою зустріччю лідерів Росії, Китаю, Індії, Ірану та інших країн-членів БРІКС в межах саміту.

На порядку денному саміту, що триватиме 12–13 вересня, презентація системи BRICS Pay - платіжної інфраструктури, яка має з'єднати національні платіжні системи країн блоку.

Лідери БРІКС стверджують, що цей механізм дозволить здійснювати міжнародні розрахунки в національних валютах та сприятиме зростанню торгівлі та інвестицій.

Зусилля країн БРІКС щодо розрахунків у національних валютах та для зменшення залежності від американського долара різко критикував президент США Дональд Трамп.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп попереджав про запровадження 100-відсоткових мит, якщо країни БРІКС створять власну валюту або підтримають іншу валюту на заміну долару.

Міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що метою адміністрації є збереження "тривалого домінування долара".

Деякі оглядачі розглядають цей крок БРІКС як спробу обійти американський долар та західну фінансову систему SWIFT.

Аналітики в Індії зазначають, що Нью-Делі може розглядати цю платіжну систему не як альтернативу, а як надійний і недорогий сервіс, адаптований для потреб країн Глобального Півдня.

"Ці країни змушені нести додаткові витрати, пов’язані з комісією за обслуговування, платою за транзакції, тощо. Тому для них економічним пріоритетом є об’єднання своїх платіжних систем для здійснення розрахунків у національних валютах", - розповідає експертка з Індії Врінда Сахаї, наукова співробітниця Carnegie India.

Система BRICS Pay може функціонувати шляхом об’єднання систем швидких онлайн-платежів усередині країн БРІКС. Також обговорюють про перехід у майбутньому на розрахунки в національних цифрових валютах.

Експерти вважають, що ця система навряд чи найближчим часом позбавить американський долар статусу основної валюти для глобальної торгівлі.

Позицію Індії західні партнери можуть сприйняти як дії, що сприяють підриву домінування долара. Це в час, коли торговельні переговори між Індією і США просуваються дуже повільно, зокрема через розбіжності щодо митних тарифів.

Нью-Делі також відчуває тиск партнерів через поглиблення торговельних зв’язків з Росією та збільшення обсягів закупівлі російської нафти.

Перебуваючи у БРІКС, поруч із лідерами Росії, Ірану, Китаю, Індії буде нелегко позбутися іміджу антизахідного блоку, як вважають експерти.

"Навряд чи Індія прагне втягуватися в таку ситуацію. З огляду на тиск, пов’язаний із тарифами та санкціями, важливо пам’ятати, що ми живемо в реальності, де взаємозалежність перетворюється на інструмент тиску, на своєрідну зброю. Економічні важелі, як-от санкції, тарифи та тиск, відіграють важливу роль. Росія відчула це на собі протягом останніх кількох років, а Індія — протягом останнього часу. Тому для Індії важливо збалансувати відносини зі США та Росією", - аналізує ситуацію Врінда Сахай, дослідниця Carnegie India.

Країни-члени БРІКС і їхні партнерські країни, представляють понад половину населення планети та забезпечують понад третину світового економічного виробництва.

Оглядачі вважають, що Індія на саміті ймовірно зосередиться на питаннях, критично важливих для «Глобального Півдня»: боротьбі зі зміною клімату, наданні гуманітарної допомоги та забезпеченні рівноправного доступу до фінансів і цифрової інфраструктури. На порядку денному, як очікується, буде обговорення російської війни в Україні та відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.



